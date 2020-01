Jukka Anias arvioi kolumnissaan Timo Soinin Populismi-kirjaa: "Parempi kehua itse, ei jää tyystin kehumatta"

Välttää ainakin riskin, että ei jää tyystin kehumatta.

Pelkistys on ehkä turhan tyly, mutta aika pitkälti siihen malliin kulkee entisen persupomo Timo Soinin sinänsä ansiokas analyysi, pamfletti, kirja(nen) populismista.

Soini jos kuka tietää ja tuntee kielen merkityksen. Hänen ”plokinsa” koostuu sähkösanomatyyppisistä päälauseista. Niitä on mahdollisuus ymmärtää sellaistenkin ihmisten, joiden lisensiaattiseminaari on vielä hieman kesken. Ehkä jopa tyystin aloittamatta.

Niinpä Timo Soinin kirja populismista on saanut katolisessa kasteessa nimen Populismi. Simple as that, sanoisi amerikkalainen.

Ei Soinin kirja huono ole. Se analysoi populismia tietysti ennen kaikkea kirjoittajansa vuosikymmenien kokemusten perusteella. Mukana on myös tutkimuskirjallisuutta, joista yksi Soinin oma pro gradu aiheesta.

Erittäin selväksi kirjassa joka tapauksessa tulee kirjoittajansa ansiot ja ymmärrys Suomen kansan syvimmistä tunnoista.

Erilaiset ”soinismit” toistetaan huolellisesti. Niistä annetaan asiaankuuluva ansio myös tälle populismin Don Quijoten Sancho Panzalle eli mainosmies Jukka Jusulalle.

Kaksikon aivoriihien tuloksena samaa lippalakkia soviteltiin milloin melonille, milloin omenalle, varoitettiin ”kusemasta omaan jäätelöautomaattiin” (muuten kaikkien aikojen erikoisin soinismi)... Ja niin edelleen.

Pääsääntöisesti sekä kiistattoman oivaltavat että samalla hauskat muutaman sanan pelkistykset olivat osa huhtikuun 2011 eduskuntavaalien Jytkyn (isolla Jiillä) pohjustusta.

Pakko silti pikkuisen Soinin termein "nillittää" tämän kronologiasta. Hänen mukaansa ”vaalit voidaan voittaa kolmella sanalla”. Yksi sanakolmikko oli Soinin mukaan ”Tuli iso Jytky!”.

Mutta eihän tuolla pelkistyksellä kevään 2011 vaaleja voitettu! Se oli Soinin puheen aloitus (17.4.2011) perussuomalaisten vaalivalvojaisissavaalien jälkeen. Sinänsä tietysti legendaarinen ja poliittiseen historiaan jäänyt.

Jos lähdetään siitä, että populismissa kyse on vennamolaisittan ”unohdetun kansan” puolustamisesta, siinähän ei ole lähtökohtaisesti mitään pahaa.

Aivan varmasti monet kansalaiset niin Suomessa kuin muuallakin ovat kokeneet tulleensa poliitikkojen laiminlyömiksi. Siihen saumaan iski Timo Soini, sitä jatkaa Jussi Halla-aho ja sitä hyödyntämällä Donald Trump järjesti länsimaisen poliittisen historian suurimman... niin... Jytkyn.

Liittyykö tähän tai ei, mutta näin Timo Soini kirjoittaa Populismi-kirjansa sivulla 52:

Järjen puhumisella ei politiikassa pitkälle pötkitä.

Tässä asiassa meillä on Soinin kanssa snadi näkemysero.