Vieläkään ei tiedetä, mikä Kokkolan Koivuhaan koulun sisäilmassa saa ihmisiä oireilemaan – Viimeiset näytteet otettiin seinärakenteista: "Päätösten aika on helmikuussa"

Kokkola

Kokkolassa ei vieläkään tiedetä, mikä on se tekijä Koivuhaan koulun sisäilmassa, joka on saanut ihmisiä oireilemaan.

Marraskuussa odotettiin, että asiat valkenevat loppuvuodesta. Joulukuussa koulun seinärakenteista otettiin kuitenkin vielä lisää näytteitä. Näytteet ovat nyt analysoitavina.

– Teimme lisätutkimuksia joulun välipäivinä. Näytteet otettiin paikoista, joita ei ollut aiemmin tutkittu, esimerkiksi joistain seinistä. Nyt koulun kaikki paikat on käyty läpi. Materiaalinäytteet ovat analysoitavina, sanoo Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Heikki Laitinen.

Koivuhaan koulu sijaitsee Koivuhaan Palvelukeskuksessa Mäntynäädänkadulla. Koivuhaan Palvelukeskus on Kokkolan kaupungin omistama yhtiö.

Laitinen odottaa, että "tarkempaa tietoa" rakenteiden kunnosta saadaan tämän kuun aikana.

– Tutkimme esimerkiksi sitä, onko rakenteissa mikrobeja, jotka ovat päässeet sisäilmaan. Toistaiseksi sellaista ei ole löytynyt. Samaan aikaan opettajille tehdään Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Vedämme kaikki tiedot yhteen, sitten työterveyslääkäri tekee ratkaisunsa.

Hän uskoo, että tulkintojen ja päätösten aika on helmikuun alkupuolella.

– En kuitenkaan lähde spekuloimaan, mitä vaihtoehtoja koulussa on. Tarkemmat päätökset tehdään viimeisten tulosten selviämisen jälkeen, Laitinen sanoo.

Oireilua Koivuhaan koulussa on ilmennyt reilun puolentoista vuoden ajan. Sen takia kouluun on perustettu sisäilmatyöryhmä, jossa on mukana työsuojelun, työterveyden ja rakennustekniikan asiantuntijoita.

Oireilua Koivuhaan koulussa on ilmennyt etenkin henkilökunnalla. Sen takia koulussa on tehty tutkimus- ja korjaustoimia. Suurin korjaustoimenpide on ollut luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden uusiminen sekä ilmanvaihdon tasapainotus.

Hiilidioksidimittausten perusteelle luokkien ilmanvaihto on saatu paranemaan.

Oireilu koulurakennuksissa näyttää kuvaavan melko huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

Tämä selviää tuoreesta THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.

Koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion perusteella puutteita, kuten kosteusvaurioita, ongelmia lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto, oppilaat kokivat hieman enemmän oireilua kuin niissä rakennuksissa, joiden olosuhteet oli todettu hyviksi.

Vaikka koulurakennusten olosuhteilla oli yhteys oireiluun, oli yhteys niin heikko, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu.

Sisäympäristöissä havaituilla puutteilla oli tutkimuksen mukaan yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Joitain yhteyksiä havaittiin alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

Myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

– Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä verran sisäilman epäpuhtaudet selittävät koulujen välisiä eroja oireilussa verrattuna muihin oireilua aiheuttaviin tekijöihin. Näitä muita tekijöitä on tutkittu toistaiseksi huomattavan vähän, sanoo professori Juha Pekkanen.

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. Se, että ihmisten oireiluun sisäympäristöissä vaikuttavat monet asiat, tulee huomioida sisäilmakyselyjen tuloksia tarkasteltaessa.

