Kiireen tuntu ja tiedon kulku herättävät tyytymättömyyttä Kokkolan työntekijöissä

Kiireen tuntu töissä, tiedon kulun riittämättömyys ja palautteen unohtuminen kaihertavat eniten Kokkolan kaupungin työntekijöiden mieliä. Viime vuonna toteutetun työhyvinvointikyselyn perusteella 20 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heillä on erittäin huonosti tai huonosti aikaa saada työnsä tehdyksi. Saman verran eli yksi viidestä työntekijästä kertoi saavansa huonosti tai erittäin huonosti palautetta onnistuessaan.

Kaikkein eniten tyytymättömyyttä herätti kuitenkin työnantajan palkitsemistapojen kannustavuus, jonka peräti 48 prosenttia kyselyyn vastanneista koki erittäin huonoiksi tai melko huonoiksi.

– Tulos ei ole ollenkaan yllättävä. Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin kuntien työhyvinvointikyselyissä yleensä, Kokkolan henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki kertoo.

Pienimäen mukaan Kokkolassa on pohdittu erilaisia palkitsemistapoja ja niiden kannustavuutta.

– Kunta-alalla ongelmana tietysti on se, ettei organisaatiossa voi tapahtua sellaista taloudellisen tuloksen parantamista, joka tietyillä aloilla on tulospalkkauksen perusteena.

– Meillä palkitseminen on ennemminkin sellaista aineetonta, eivätkä palkkiot ole niin hulppeita, mutta tärkeintä on että niistä välittyy tunne toisen työn arvostamisesta.

Rakentavan palautteen antaminen, siinä missä sen vastaanottaminenkin, on taitolaji.

– Siinä meillä kaikilla suomalaisilla on varmaan parannettavaa. Palaute on kuitenkin tärkeä osa toimivaa työyhteisöä, eihän työsuoritustaan voi parantaa jos ei ole tietoinen että siinä olisi jotain parannettavaa. Ja toisin päin: kyllä me varmaan kaikki pidämme siitä, että saamme kehuja hyvin hoidetusta työstä, Pienimäki sanoo.

Kokkolan kaupungin viime vuonna teettämään työhyvinvointikyselyyn vastasi poikkeuksellisen moni kaupungin työntekijä. Peräti 86 prosenttia eli 1176 kaikkiaan 1366 kyselyn tavoittamasta työntekijästä vastasi siihen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, nykypäivänä se on erittäin ok tulos.

Kokkolan kaupunki on varannut yhteensä 800 000 euroa erilaisia työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

– Kyse on siis vuonna 2017 tehdystä päätöksestä, ja tuosta summasta on käytetty nyt vuosittain tietty osa. Rahan käyttämisestä erilaisiin työhyvinvointihankkeisiin päätetään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Kuluvana vuonna kaupungin henkilöstön työhyvinvointiin on varattu noin 273 000 euroa. Tänäkin vuonna selvästi suurin osa summasta käytetään työnohjauksiin, erityisesti ryhmätyönohjauksiin.

– Näistä olemme saaneet järjestään erittäin hyvää palautetta. Koulutetun henkilön johdolla toteutetut ryhmätyönohjaukset ovat tulleet todella tarpeeseen tässä muuttuvassa maailmassa, Pienimäki kertoo.

Tänä vuonna työhyvinvointirahasta lohkaistaan noin 35 000 euroa Kokkolan 400-vuotisjuhlavuoden henkilöstöjuhlaan.