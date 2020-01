JOBiHUBi kohtauttaa työnantajia ja työnhakijoita Oulaisissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulaisten JEDU:lla järjestetään 4. helmikuuta JOBiHUBi-tapahtuma, jossa työnantajat pääsevät kohtaamaan potentiaalista työvoimaa. JOBiHUBiin osallistuvat myös Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta ja Jaakko Alasaarela ZEF Oy:stä, jotka puhuvat tapahtumassa työn kuormittavuudesta ja työyhteisön mahdollisuuksista. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan yrityksiä, yhteisöjä, työnhakijoita, alanvaihtajia, opiskelijoita – käytännössä osallistua voi ihan kuka vain, jota työmarkkinoiden tarjonta kiinnostaa.

Tarjolla on kymmeniä toimintapisteitä, joilla kävijöille jaetaan tietoa erilaisista työpaikoista ja työnhaun muodoista. Työnantajat voivat varata tapahtumasta avoimien työpaikkojen, kesätöiden ja opinnäyteaiheiden esittelyyn ilmaisen esittelypisteen My Way 2 -hankkeen verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoima My Way 2 -hanke toimii yhtenä tapahtuman järjestäjistä ja esittelee tapahtumassa hankkeen yksilö- sekä ryhmävalmennuksia. My Way 2 kehittää toimintamalleja työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen. Se on ensisijaisesti suunnattu toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille. Keskeistä on työllisyyspolkuajattelu ja tarjolla olevien palveluiden ketjutus sekä vahva ohjaus seuraavaan lenkkiin.