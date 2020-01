Talotohtori Panu Kaila: Vähätöisen asujan vanhat ikkunat

”Hankimme muutama vuosi sitten tuplaikkunat 1890-luvulla rakennettuun kesämökkiimme. Ruutuja on yhteensä 53 kappaletta. Näin kesämökkikäytössä olisi mukavaa, jos meidän ei tarvitsisi laittaa tuplia paikalleen joka syksy ja keväällä ottaa niitä jälleen pois. Käytämme vanhanaikaista ikkunaliimapaperia. Talveksi talo päästetään kylmäksi. Miten voisimme järjestää ulomman ikkunan tuuletuksen? Ikkunat ovat niin hyvin rakennetut, etteivät raot riitä tuulettamaan. Porasimme noin kuuden millimetrin reiät ylös ja alas, mutta niihin tuli kaikenlaisia perhoskoteloita ja muita ötököitä tukkimaan ilmanvaihtoa. Tulitikkurasiatkin pitäisi vaihtaa vuosittain”, pohtii Jaakko G.

Meillä on hieman sama homma pohjoisen kakkostalossamme, jossa asumme vanhalla puolellakin lyhyitä jaksoja myös talvella. Teemme kuten luultavasti useimmat eli pidämme huonetta kohden vain yhden puitteen avattavana kesäisin. Vähätöisillä (kateelliset sanovat laiskoiksi) on tällainen tapa. Olisi tietysti aidompaa kantaa sisäpuitteet ullakolle kesäksi.

Liimapaperi tehdään itse leikkaamalla tarvittavan levyisiä suikaleita vanhoista kopiopapereista ja liisteröimällä ne puitteisiin tapettiliisterillä, valkoinen puoli sisäänpäin. Selluliisteri on hyvin helppo poistaa ja tämän jälkeen vain pesaista puite puhtaaksi.

Puitteiden välissä on jäkäläpalleroita kosteutta imemässä. Niitä ei tarvitse vaihtaa, kuivuvat joutessaan sitten kesällä. Tikkulaatikoita ei ole, koska ne ovat vain näkönä sen jälkeen, kun hyönteisiä myrkyttävien rikkitikkujen valmistus lopetettiin 1800-luvulla.

Vanhan puolen ikkunoistamme osa on 115-vuotiaita ja osa vain 70-vuotiaita. Ikkunoiden rapistunut valkoinen öljymaali lienee myös 1950-luvulta. Uusintamaalaus ja -kittaus on odotuslistalla, yksi ikkuna on jo kokeeksi raapattukin toistakymmentä vuotta sitten.

Meillä kaikki ulkopuitteet ovat sopivan väljiä tuulettamaan lasivälin. Jos haluatte ulkopuitteet tuulettuviksi, lienee parasta höyläyttää ne alta ja päältä väljemmiksi. Talvikylmillään seisova talo ei tietenkään tuplia tarvitsisi, mutta ehkä teilläkin kevät- ja syksysäät ovat monesti turhan kalseita.

”Kelohongasta rakennetussa omakotitalossamme on lattialämmitys sähkökaapeleilla, ilmalämpöpumppu ja varaava takka. Olemme ulkomailla toukokuun alkuun, lapsemme käyvät talossa joskus viikonloppuisin. Pohdimme, mikä olisi hyvä lämpötila talven ajaksi. Ilmastointi on koneellinen. Olisiko siitä jotain haittaa, jos se ei olisi käytössä ollenkaan? Vai onko ilmanvaihto pidettävä päällä pienellä nopeudella?” kysyy Markku Vlasow

Kun on koneilmaston kelkkaan lähtenyt, siitä ei voi noin vain hypätä pois. Tarkka suunnitelma tarvitaan. * Panu Kaila

