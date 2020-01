Uusi rahoitusmalli lopettaa naapurikuntien kilpailun ja laittaa Suomen lukiokartan uusiksi – Vetelissä iloitaan uudelleen avattavasta lukiosta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vetelissä on ilo ylimmillään. Sivistysjohtaja Marja Keltti-Heikkilä jututtaa peruskoulun käytävillä nuoria ja on toiveikas.

– Meidän lukio aloittaa elokuussa, yhteishaku ja rehtorihaku on käynnissä ja meininki on hyvä! todistaa Keltti-Heikkilä.

Hän saa tukea ysiluokkalaisilta, vaikka tällä seuduin vain noin kolmasosa ikäluokasta hakeutuu lukioon.

Vetelin peruskoululaiset voivat ensi syksynä aloittaa lukion omassa kotikunnassaan. Timo Varila

-– On tosi kiva, että on oma lukio! sanoo ysiluokkalainen Sofia Huusko.

Samoilla linjoilla on Reem Bakar, jota lukiokoulutus kiinnostaa myös.

Reem Bakar aikoo hyödyntää kunnan oman lukion peruskoulun jälkeen. Timo Varila

– Kun menee lukioon, ei tarvitse lähteä toiselle paikkakunnalle, kiittelee Reem Bakar.

Ilo saattaa jäädä lyhytaikaiseksi. Maassa on käynnissä jo totinen lukiokisa, jossa naapurikunnat taistelevat verissä päin houkutellessaan oppilaita omaan lukioonsa.

– Me emme halua, että tämä jatkuu. Lähekkäin olevat kunnat kilpailevat jo itsensä hengiltä. Aikanaan luotu rahoitusjärjestelmä on vanhentunut, sanoo erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta.

Hän tietää, että tulossa on muutos. Jo vuosia valmisteltu ”saatavuuslisä” mullistaisi pikkulukioiden rahoituksen. Tällä haavaa kaikki pienet lukiot, joissa on alle 60 oppilasta, saavat valtiolta erityistukea. Jatkossa tuki valikoituisi sinne, missä lukioverkon kannalta on järkevintä tarjota opetusta.

– Tämä on enää oikeastaan ministeriön käynnistämistä odottava malli. Kaikki ovat tästä yksimielisiä, sanoo Värri.

Pari vuotta sitten Vetelin lukiolaiset pakenivat naapurikuntien lukioihin, jotka onnistuivat houkuttelemaan tulijoita eri keinoin – lähinnä kymmenen kilometrin päähän Kaustiselle. Veteli jäi ilman oppilaita ja lukio suljettiin.

Vastaava kuvio on tuttu pohjoisesta Suomesta, jossa lukiolaiset seilaavat paikkakuntien välillä läppäreiden, tablettien, ilmaisten kirjojen ja kyytien, ajokorttien tai hiihtohissilippujen perässä. Nyt Veteli starttaa hyvällä panostuksella, mutta kiistää käyvänsä huutokauppaa naapureiden kanssa. Tarjolla on silti muutakin kuin läppärit ja ilmaiset kurssikirjat.

– Me emme lähde huutokauppaan, ainoa mitä haluamme erityisesti tukea on nuorten jaksaminen. Tarjoamme uimahallin ja kuntosalipalvelut heidän käyttöönsä, sanoo sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä.

Suomessa jo sata lukiota on lakkautettu tällä vuosituhannella. Selvää on, että tulevaisuudessa 50 kilometrin sisään ei mahdu neljää lukiota, kuten nyt Vetelin, Vimpelin, Perhon ja Kaustisen kohdalla on.

– Toivomme että kunnat tekisivät järkevää yhteistyötä nuorten koulutusta silmällä pitäen, sanoo Värri.

Asia on vaikea, koska kyseessä on järjen lisäksi tunne. Oma lukio merkitsee sivistystä, pitkää perinnettä ja väylää kohti korkeampaa koulutusta oman kunnan nuorille. Kun rahat loppuvat, kipeitä ratkaisuja on tiedossa.