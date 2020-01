Pia Räihälän kolumni: Kielestä ja kielipoliiseista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tunnistan itsessäni vähän kielipoliisin vikaa (joku tuttu saattaa tässä kohtaa hörähtää, että ”Ai vähän?”). Ilmeiset ja toistuvat virheet kirjoitetussa tekstissä riipovat. Kuten se, että joku ihminen tai yritys täyttää 50-vuotta.

Tämä on tietysti huolestuttavaa, koska kuulemma USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan kirjoitusvirheistä ärsyyntyvät ovat itsekkäitä ja ”vähemmän miellyttäviä” ihmisiä.

Yksin en tämän piirteeni kanssa ole. Facebookissa ainakin on useita suomen kieleen keskittyviä ryhmiä, joissa käydään keskustelua kielivirheistä. Esimerkiksi Aristoteleen kantapää -ryhmässä on vajaat 30 000 jäsentä ja Yhdyssana on yhdyssana -ryhmässä vajaat 40 000.

Monet näissä ryhmissä ruodittavista virheistä on poimittu lehtiteksteistä, ja toimittajien ammattikunta saakin kuulla kunniansa: Miten tällainen henkilö voi työskennellä toimittajana? Taas saa hävetä toimittelijan puolesta. Kesähessut hommissa talvellakin. Ja niin edelleen.

Koen, että meillä toimittajilla on erityinen vastuu kielen vaalimisesta. Ja vaikka virheet usein ovat työtapaturmia, niin myönnän, että kielenhuolto olisi välillä tarpeen itse kullekin. Mutta voitaisiinko keskittyä itse virheeseen eikä sen tekijään?

Olen aina pitänyt äidinkielestä. Kouluaikoina pidin jopa lauseenjäsennyksestä, joka varmasti toisten mielestä oli tylsyyden ja turhuuden huipentuma. Huolimatta tästä ja siitä, että kirjoitan työkseni, teen aivan varmasti itsekin virheitä. Osa kouluopeista on unohtunut ja osa jo vanhentunut. Silloin ei olisi tullut kuuloonkaan kirjoittaa ”alkaa tekemään”, ja vieläkin tämä muotoilu särähtää joustamattomaan kielikorvaani. Mutta kieli muuttuu ja säännöt sen perässä – parempaan vai huonompaan suuntaan, se lienee makukysymys.

Äidinkielen heikkenevästä osaamisesta olen joka tapauksessa huolissani. Yhdyssanat, pilkut ja pisteet ovat monelta hukassa, ja esimerkiksi omistusliitteet ovat katoamassa jopa ammattilaisten teksteistä.

Asiantuntijaelimenä toimiva suomen kielen lautakunta julkisti reilu vuosi sitten huolestuneen kannanoton, jonka mukaan Suomi tarvitsisi nopeasti kielipoliittisen ohjelman. Lautakunta kantaa huolta erityisesti englannin kielen yleistymisestä eri elämänaloilla, mutta huolenaiheena mainitaan myös "yhteiskunnan toimintaa vaikeuttava yleiskielen hallinnan heikkeneminen".

Facebookin kieliryhmien keskustelut ovat toki enimmäkseen hauskaa luettavaa. Eräs jäsen mietiskeli, ettei ole helppoa huomauttaa toiselle kielivirheistä: "Että kongreettinen ei ole aivan oikea ilmaisu. Että röngten ei ole ihan oikein. Että vaarisi ei kuollut infraktiin.” Tähän joku kommentoi: ”En jaksa enään puollustaa Suomenkieltä tai oikein kirjoitusta tai knoppi tietoja, koska se saa minut kuullostamaan tympeältä ihmiseltä.”

Ja sitten keskusteltiin siitä, kuinka monta virhettä yllä olevassa kommentissa oli. Montako löydät?