Turkistarhaajat päivystävät edelleen Kokkolassa – Paikalle on tullut lisää kuljetuskalustoa

Turkistarhaajat päivystävät torstai-iltana paikalla pienemmällä porukalla Kokkolan Vitsarissa.

Tieto siitoskettulastin lähdöstä kohti Kiinaa on koonnut paikalle kuljetuksia vastustavia turkistarhaajia Keski-Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Ensimmäiset heistä saapuivat huoltoasemalle jo aamuyöstä ja enimmillään heitä oli paikalla kolmisenkymmentä.

Tarhaajat ovat edelleen hälytysvalmiudessa sekä tarkkailuasemissa. Heillä on vakaa tahto ja halu estää mahdolliset Kokkolasta lähtevät siitoskettukuljetukset. Vaikka paikalla on illan suussa ainoastaan muutamia tarhaajia, on paikalle saapumisvalmiudessa kymmenittäin tarhaajia. Mikäli tilanne muuttuu he aikovat tulla estämään kettujen lastaamisen sekä rekkojen lähdön.

Toistaiseksi on rauhallista, mutta paikalle on saapunut mahdollista ketuille tarkoitettua kuljetuskalustoa lisää.

Paikalla päivystävät tarhaajat uskovat, että lastaus aiotaan tehdään yön hiljaisuudessa.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.