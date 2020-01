Kansanedustaja Anu Vehviläinen ei lähde ennustamaan, miten Kruunupyylle käy sote-uudistuksessa: "Erillisratkaisuun on painavia perusteita"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KRUUNUPYY

Kruunupyyn malli nousi puheenaiheeksi, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Anu Vehviläinen (kesk.) vieraili Kruunupyyssä keskiviikkona.

Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan, mutta on hankkinut palvelunsa tähän mennessä lähes sataprosenttisesti Keski-Pohjanmaalta.

Vehviläiseltä tiedusteltiin, voiko tulevassa sote -uudistuksessakin isännän vastuu ja palveluiden tuotantovastuu olla eri maakunnilla.

Joensuulaiselta Vehviläiseltä ei tullut suoraa vastausta Kruunupyyn mallin tulevaisuuden näkymiin. Hän korosti, että Suomessa on muitakin kuntia kahden maakunnan rajalla.

Kunnat saavat ottaa kantaa aluejakoasiaan, kun sote -paketti tulee aikanaan lausuntokierrokselle.

– Ymmärrän, että vaikka Kruunupyy on kulttuurisesti osa Pohjanmaata, on järkevää hakea sote-palvelut Kokkolasta, koska se on vieressä. Erillisratkaisuun on painavia perusteita, totesi Vehviläinen.

Vehviläisen ohjelmaan kuului vierailu Sandbackan hoitokodissa, joka lukeutuu niiden yksiköiden joukkoon, jotka keskipohjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Soite siirtää yksityiselle yritykselle.

Kaikille vakituisille työntekijöille on annettu lupa siirtyä Soiten sisällä muihin tehtäviin.

Työntekijät eivät ole tervehtineet ilolla Soiten ulkoistamissuunnitelmia. Yksi syy on heikompi palkka yksityisellä sektorilla.

Heitä ei siirretä vanhoina työntekijöinä yksityiselle yritykselle, koska kyseessä ei ole liikkeen luovutus.

– Neljä työntekijää on tähän mennessä siirtynyt muualle. Uusia työntekijöitä ei ole löytynyt heidän tilalle, kertoo palveluesimies Carina Lindström.

Vehviläinen toimi edellisen hallituksen kunta- ja uudistusministerinä, hallituskauden lopulla myös liikenneministerinä.

Nyt jo kahdeksas hallitus valmistelee sote-uudistusta. Miksi hallitus onnistuisi tälläkään keralla?

– Tiedämme hyvin, mitkä ovat niitä asioita, jotka perustuslakivaliokunta on jo kuitannut tai hyväksynyt, Vehviläinen vastaa.

Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot.

Yksityiset toimijat jätetään pienempään rooliin. Palveluiden järjestäjänä ja pääosin myös tuottajana toimii maakunta.

– Emme yritä tehdä koko sote- ja maakuntauudistusta kerralla. Ensiksi yhdistetään sote ja pelastustoimi.

Hän toivoo, että sote -paketti saadaan eduskunnan käsittelyyn kuluvan vuoden lopulla.

Lainsäädäntö olisi valmis ensi vuonna ja uudet maakuntapohjaiset sote -alueet aloittaisivat toimintansa vuonna 2023.

Hallituksen kaavailema sote-ratkaisu pohjautuu kahdeksantoista maakunnan malliin, jossa Uudellemaalle räätälöidään oma malli.

Uudellemaalle kaavailtu erillisratkaisu on saanut muutkin suuret kaupungit vaatimaan erioikeuksia.

Vehviläinen toteaa, että hallitusohjelmassa mainitaan vain Uudenmaan erillisratkaisua koskeva selvitys.

– En usko, että perusteet riittävät muiden alueiden osalta. Varsinais-Suomea ja Pirkanmaata ei voi verrata Uudenmaan erityisolosuhteisiin. Tampere ja Turku ovat alueidensa selkeitä keskuksia, kuittaa Vehviläinen.

Itsehallinnolliset alueet tarjoavat mahdollisuuden vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin.

Tätä asiaa valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Silloin ratkeaa, mitä tehtäviä kunnat, kuntayhtymät ja valtio siirtävät maakunnille.

– Monialaisia maakuntia ei ehditä toteuttaa tämän hallituskauden aikana, arvioi Vehviläinen.