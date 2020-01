Urheilugaalastakin Pukkiparty – Teemu Pukki vei odotetusti vuoden urheilijan tittelin, jalkapalloilijat putsasivat palkintopöydän

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Urheilugaalastakin tuli torstai-iltana Pukkiparty, kun jalkapalloilija Teemu Pukki valittiin odotetusti vuoden urheilijaksi Suomessa vuonna 2019.

"Pukkipartya" ovat pitkin viime vuotta hehkuttaneet niin Suomen jalkapallomaajoukkueen kuin Englannin Valioliigassa pelaavan Norwichin kannattajat.

Teemu Pukin kannalle kallistuivat myös urheilutoimittajat vuoden suomalaisurheilijaa valitessaan. Pukki oli Urheilutoimittajain Liiton äänestyksessä ylivoimainen.

Pukki sai ennätykselliset 5 089 pistettä ja 412 ykkössijaa, jolla hän kukisti yli 2 300 pisteen marginaalilla kakkoseksi sijoittuneen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradeckyn. Maastohiihdon MM-pronssimitalisti Iivo Niskanen oli äänestyksen kolmas. Niskanen oli ykkönen kahtena edellisvuonna sekä 2014 yhdessä Sami Jauhojärven kanssa.

– Mieluummin pelaan yleisön edessä kuin puhun, mutta suuret kiitokset kaikille, Pukki aloitti kiitospuheensa Ylen tv-lähetyksessä.

– Mahtava vuosi maajoukkueessa ja Norwichissa. Tätä en olisi muutama vuosi sitten osannut uneksiakaan. Olen ylpeä tästä palkinnosta, josta kiitos kuuluu myös joukkuekavereille ja taustaryhmille, Pukki jatkoi.

Vuoden urheilija on palkittu vuodesta 1947 lähtien. Pukki on historian kolmas jalkapalloilija, joka on valittu vuoden urheilijaksi. Jari Litmanen (1995) ja Sami Hyypiä (2001) olivat kaksi ensimmäistä.

Vuoden joukkueen tittelin sai Suomen miesten jalkapallomaajoukkue, joka syskyllä selvitti ensi kertaa tiensä EM-lopputurnaukseen. Huuhkajat voitti äänestyksessä jääkiekon MM-kultaa voittaneet Leijonat 311 pisteellä. Jalkapallomaajoukkue sai 2 216 pistettä ja 336 ykkössijaa, kun miesten jääkiekkomaajoukkue sai 1 905 pistettä ja 204 ykkössijaa. Kolmanneksi sijoittui MM-hopeaa kotikisoissa ottanut naisten jääkiekkomaajoukkue (544 pistettä, 15 ykkössijaa).

Jalkapalloilijoiden juhla jatkui, kun vuoden valmentajaksi valittiin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, joka jätti äänestyksessä leijonaluotsi Jukka Jalosen kakkoseksi. Kanerva vei tittelin myös viime vuonna ja kaikkiaan kolmannen kerran urallaan.

Kanerva keräsi äänestyksessä 2 369 pistettä ja 387 ykkössijaa. Jalonen sai 1 731 pistettä ja 155 ykkössijaa. Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui Venäjän lentopallomaajoukkuetta ja maan mestarijoukkuetta Kuzbass Kemerovoa valmentava Tuomas Sammelvuo (544 pistettä, 21 ykkössijaa).

Yleisöäänestyksen perusteella vuoden sykähdyttävimmäksi hetkeksi valittiin Huuhkajien EM-lopputurnauspaikan varmistuminen kotiottelussa Liechtensteinia vastaan. Huuhkajat voitti tässäkin äänestyksessä miesten ja naisten jääkiekkomaajoukkueiden saavutukset. Huuhkajat sai 31,7 prosenttia, miesten jääkiekkomaajoukkue 20,7 prosenttia ja naisten jääkiekkomaajoukkue 17,0 prosenttia yleisöäänistä.