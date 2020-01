"Oikeusjärjestelmän hitaus Suomen häpeäpilkku" – Asianajajaliitto syyttää pitkistä ja kalliista oikeusjutuista tuomioistuinten huonoa valmistelua

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Oikeusjärjestelmä on surkean hidas ja häpeäksi Suomelle. Kohtuuttoman pitkiksi venyvät oikeudenkäynnit vaarantavat kansalaisten oikeusturvan.

Tätä mieltä on Asianajajaliitto, joka vaatii oikeusjärjestelmän uudistamista ja Suomeen oikeudellista "hoitotakuuta". Liitto muistuttaa, että käräjäoikeudet käsittelevät vuosittain 580 000 juttua, joten asia koskettaa jatkuvasti satojatuhansia suomalaisia.

– Oikeudenkäyntien kestolle on laitettava tavoiteajat, joiden toteutumista oikeasti seurataan ja joiden rikkomisesta seuraa jokin sanktio, puheenjohtaja Jarkko Ruohola Asianajajaliitosta sanoo.

– Toivottavasti uusi tuomioistuinvirasto ottaa kopin asiasta ja lähtee määrätietoisesti kehittämään ja uudistamaan oikeudenhoitoa.

Asianajajaliiton mukaan yksi merkittävimmistä syistä oikeusjuttujen venymiseen ja kustannusten paisumiseen on rikos- ja riita-asioiden huono valmistelu tuomioistuimissa.

– Käräjäoikeuksissa valmistelu on tyypillisesti vain kaiken tarjotun näytön vastaanottamista ja listaamista. Tuomari kysyy harvoin, että onko kaikki kirjallinen näyttö ja todistajat tarpeellisia, Ruohola kuvailee.

– Hovioikeudessa valmistelu on harvinaista. Tiedän juttuja, joissa huolellisen valmistelun seurauksena hovi on pystynyt käsittelemään yhdessä tai kahdessa päivässä jutun, jossa käräjäoikeudella on mennyt seitsemän istuntopäivää.

Asianajajaliitto ehdottaa, että oikeusjuttujen valmistelua lisätään ja johdetaan paremmin tuomioistuimissa. Tämä onnistuu nykyisellä lainsäädännöllä.

– Lisäksi oikeudenhoitoon tarvitaan sähköisen asioinnin lisäämistä, etäyhteyksillä järjestettyjä valmisteluistuntoja, henkilötodistelun vähentämistä hovioikeusvaiheessa ja jonkin verran lisää tuomareita ja syyttäjiä, Ruohola listaa.

Asianajajaliitto haluaa oikeudenhoitoon lisää tehoja.

– Tarkoitus ei ole hakea säästöjä valtiolle, vaan pienentää oikeudenkäynnin osapuolten kustannuksia niin, että ihmiset uskaltaisivat hakea oikeutta, Ruohola sanoo.

Ruohola sanoo, että etenkin laajemmissa riita-asioissa asianajaja joutuu usein toteamaan asiakkaalleen, että lainvoimaisen tuomion saaminen kestää 3–4 vuotta.

– Yksilön näkökulmasta kyse on hirvittävän pitkästä ajasta. Tämä myös paisuttaa kuluja, kun asianajaja unohtaa asian väistämättä käsittelyjen välillä ja joutuu käyttämään perehtymiseen lisää tunteja.

Asianajajaliiton mukaan Suomessa oikeudenkäyntien venymiseen on turruttu. 2000-luvulla käräjäoikeuksissa käsittelyajat ovat pidentyneet entisestään.

Käsiteltävät asiat ovat monimutkaistuneet. Tästä huolimatta Ruotsi on onnistunut lyhentämään etenkin laajojen riita-asioiden käsittelyaikoja alioikeuksissa.

Kun Suomessa tällaisen jutun käsittely käräjäoikeudessa vei keskimäärin 10 kuukautta vuonna 2018, Ruotsissa sama hoitui puolessa vuodessa.

Ruotsissa tuomioistuimilla on sama käsittelyaikatavoite eri juttutyypeille ja vuonna 2018 tähän ylsi 75 prosenttia maan alioikeuksista.

Suomessa on käytössä tuomioistuinkohtaiset tavoiteajat. Vuonna 2018 tavoitteisiinsa pääsi 15 prosenttia käräjäoikeuksista.

– Tavoiteaikojen toteutumista ei seurata millään tavalla Suomessa, eikä määräaikojen rikkomisesta seuraa mitään. Rikospuolella osapuolille maksetaan pieniä korvauksia, jos oikeuskäsittely venyy kolossaalisen kauan, Ruohola kuvailee.

– Asianajajaliiton huolena ei ole yksittäisten todella suurten asioiden venyminen vaan se, että ihan kaikkien juttujen käsittely kestää kohtuuttoman kauan.

Suomessa on uudistettu monia palvelunaloja kuten sotea ja poliisihallintoa, mutta oikeudenhoidossa uudistaminen on rajoittunut lähinnä käräjäoikeusverkoston supistuksiin.

– Oikeudenkäyntien venymiseen liittyvät ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Olemme puhuneet aiheesta vuosikausia, mutta mitään ei ole tapahtunut, Ruohola sanoo ja toivoo muutosta asiaan.

Asianajajaliitto käsittelee aihetta tänään perjantaina Helsingissä järjestettävillä Asianajajapäivässä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) puhui perjantaina Asianajajapäivässä siitä, että oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoja on vuodelle 2020 pitkästä aikaa lisätty 23 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Henrikssonin tiedotteen mukaan näillä rahoilla vahvistetaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Hän pyysi myös huolehtimaan asianajajien työhyvinvoinnista.

– Toivonkin myös, että Asianajajaliitto yhä tiukemmin tarttuu toimeen sen puolesta, että työhyvinvointiin panostetaan entistä enemmän, että erityisesti nuoret juristit eivät aja itseään loppuun ensimmäisinä työvuosinaan ja että naisilla on mahdollisuus sekä hankkia perhe että edetä urallaan vaativampiin tehtäviin, Henriksson kertoi tiedotteensa mukaan.

Lisätty uutiseen kello 11.15 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kommentit Asianajajapäivässä.