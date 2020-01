MTK Keski-Pohjanmaa: Ulkomaisia eläinkuljetusautoja ei tulisi liikkua Suomen teillä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

MTK Keski-Pohjanmaa toteaa kannanotossaan, että ulkomaisia eläinkuljetusautoja ei tulisi lainkaan päästää Suomen teille.

Suomi on maa, jossa ei esiinny afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Yksi suuri riski ASF leviämiseen on, että ihminen tuo taudin maahan vahingossa tai huolimattomuuttaan.

– Se, että suomalaisia siitoskettuja nyt viedään Kiinaan, on monella tapaa tuomittavaa, mutta etenkin maataloustuottajien huoli ASF-riskeistä on suuri, MTK Keski-Pohjanmaan tiedotteessa todetaan.

Parhaillaan meneillään olevassa vientioperaatiossa ketut kuljetetaan Kokkolasta Helsinki-Vantaa lentokentälle liettualaisilla eläinkuljetusautoilla. Autot tulevat maasta, mikä on ASF-aluetta. Vaikka autot ovat perusteellisesti desinfioitu, riski taudin leviämisestä on aina olemassa.

– Autoja ei olisi ollenkaan pitänyt päästää Suomeen ja taudin leviämisen riskiä ei olisi pitänyt ottaa, toteaa MTK Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Afrikkalainen sikarutto on yksi vakavimmista sikojen tarttuvista taudeista. Tautiin ei ole mitään hoitoa, vaan kaikki siat joudutaan lopettamaan ja sikala saneeraamaan ja pitämään tyhjänä viranomaisten määräysten mukaisesti.

Jos ASF leviää Suomeen se tarkoittaa loppua lupaavasti alkaneelle sianlihan viennille Kiinaan, tiedotteessa todetaan. Viennin avaaminen on pitkän työn tulos, ja koska ASF on koetellut Kiinaa rajusti, on siellä ulkomaalaisen lihan kysyntä suurta.

– Nyt suomalaiselle puhtaalle ja vastuullisesti tuotetulle ruoalle löytyy kysyntää ja meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä pitämään ASF:n maamme rajojen ulkopuolella.

Eläinten terveys ry (ETT) on muun muassa laatinut tarkat ohjeet koskien eläinten vientiä Suomesta ulkomaille sekä miten eläinkuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi tulisi suorittaa. Eläinkuljetusohjeessa painotetaan, että ”ulkomaiset eläinkuljetusautot ja kuljettajat eivät saa käydä suomalaisilla tiloilla”.

– Ihmettelemme suuresti sitä, että tällainen toiminta Suomessa on edes sallittua, Ala-Kopsala jatkaa.

MTK Keski-Pohjanmaan mielestä Suomessa voitaisiin suhtautua vakavammin tautien torjuntaan, varsinkin koskien ASF:ää.

– Tanskassa kaikki maan villisiat on tapettu ja on rakennettu villisika-aita Saksan vastaiselle rajalle. Vaikka sianlihan vienti ei kansantaloudellisesti Suomessa ole yhtä merkittävä, niin se on alalle merkittävä asia. ASF riskiin tulisi suhtautua erittäin vakavasti ja kaikkia turhia riskejä tulisi välttää.