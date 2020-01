Juha-Matti Anttilan viikon viiniarvio: Valkoviini, jossa on sitrusta sekä kukkaisaromia ja menee oikeastaan kaikelle kalaruualle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Mezzacorona Gewürztraminer 2018, Italia, 12,98 €

Valkoviinit saattavat olla monelle haastavampia kuin punaviinit. Punaviineissä on runsaammat tuoksut ja isommat makuerot. Mutta kyllä valkoviineissäkin on isoja eroja rypäleestä riippuen. Olen itse mieltänyt Gewürztraminerin enimmäkseen makeahkojen viinien rypäleeksi. Rypäle on itsessään parfyyminen tuoksultaan ja siitä jää helposti viiniin jäännössokeria käymisen jälkeen. Italialainen täysin kuiva Mezzacorona pääsi yllättämään maukkaudellaan täydellisesti.

Sen tuoksu on gewürztraminerille ominaisesti kevyesti sitruksinen, hunajainen ja kukkainen, jopa vähän parfyyminen. Ei liian äitelä vaan sopivasti miellyttävä.

Maku on linjassa tuoksun kanssa, samaa sitrusta ja kukkaisaromia, jälkimaussa hunajaa. Ja kuitenkin selkeästi kuiva viini, joka soveltuu loistavasti lähes kaikille kalaruuille. Toimi hyvin uunilohen kanssa ja sopi toast skagenille, sen sijaan oli liian hento paistetulle kanalle. Menee myös valkoiselle kalalle. Tuoksua ja makua on enemmän kuin monissa muissa valkoviineissä. Vaikka kyseessä ei ole suuri huippuviini, niin erilainen ja oikeasti maukas. Ja jos kotona pyydetään ostamaan tätä lisää, niin silloin viini on saanut laajemmankin hyväksynnän.