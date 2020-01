Rakkaus voittaa kaiken – Prinssi Charles sen kuin paranee vanhetessaan herttuatar Camillan rinnalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Walesin prinssi Charles on toistaitoinen tolvana, menneisyyteen jämähtänyt muinaisjäänne, joka joutuu vielä 71-vuotiaanakin odottamaan elämäntehtävänsä alkamista. Yhä vain tulevaisuudessa häämöttää päivä, jolloin hänet kruunataan Yhdistyneen kuningaskunnan ja brittimonarkin hallitsemien 15 kansanyhteisömaan kolmanneksitoista (XIII) kuninkaaksi.

Tuota maata ovat yleiset mielikuvat miehestä, joka vaikutti jo lapsena pieneltä aikuiselta.

Hänen olemustaan on hallinnut ikuisen vanhuksen habitus. Teinityöt eivät ole koskaan kiinnittäneet Charles-julisteita huoneidensa seinille. Jopa 1980-luvun tähtihetkinään prinsessa Dianan rinnalla hän näytti siltä kuin olisi mieluummin jäpittänyt skotlantilaisen linnan työhuoneessa postimerkkikokoelmaa järjestelemässä tai harpponut nummella perhosia pyydystämässä.

Mielikuvat ovat ymmärrettäviä. Tweediin pukeutuvan brittiaristokraatin karikatyyrilta näyttävä prinssi ei ole varsinainen komistus, ja hänet on kasvatettu ja koulutettu hoitamaan velvollisuuksia. Sen mukaisesti hän on myös käyttäytynyt – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yksi niistä oli niin sanottu tamponipuhelu 18. joulukuuta 1989.

Itse asiassa mielikuvat ovat liian yksioikoisia. Prinssi Charles on pölyttynyttä mainettaan mielenkiintoisempi tapaus. Hänessä on inhimillistä pilkettä.

Sen tietää kirjailija Kaisa Haatanen, joka on muun muassa kirjoittanut Sanna-Mari Hovin kanssa kirjan Monarkian muruset – Kaiken maailman kuninkaallisia (Johnny Kniga 2018). Se oli ehdolla tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Avainhenkilö on Cornwallin herttuatar Camilla: prinssin ensimmäinen rakkaus ja toinen puoliso. Camilla on Charlesin onnen täyttymys.

– He ovat hyvä kaksikko, joka tykkää liikkua pariskuntana, Kaisa Haatanen kiteyttää.

Hänen mielestään on kuvaavaa, että toissavuonna Camilla onnistui houkuttelemaan Charlesin lempisarjaansa MasterChef Australiaan. Siinä heille valmistettiin canapé-leipäsiä. Samalla herttuatar paljasti tuomarikokki Gary Mehiganille, että tie prinssin sydämeen käy englantilaisten juustojen ja kananmunien sekä vihreän lähiruoan kautta.

– Heiltä luontuu tuollainenkin, Haatanen tuumaa.

– Charles paranee vanhetessaan Camillan rinnalla.

Toisen esimerkin Haatanen kertoo Pohjois-Kanadasta, jossa pariskunta sai lähes hysteerisen naurukohtauksen kesken eskimoperinteeseen kuuluvan inuittien kurkkulauluesityksen.

– Se näytti ja kuulosti heistä niin hassulta, että he käyttäytyivät kuin 12-vuotiaat. Jälkeenpäin huonoa käytöstä selitettiin sillä, että esityksen muka pitikin huvittaa katsojia, mutta se oli heikohko selitys.

– Minua heidän reaktionsa kuitenkin lämmitti. Se oli inhimillistä.

Omana itsenään herttuatar Camilla on pysytellyt tarkoituksella sivussa. Haatanen arvelee pidättyväisyyden johtuvan Diana-tarinan traagisesta päätöksestä ja kuningatar Elisabetin vastahakoisuudesta hyväksyä hänet kuningashuoneen jäseneksi.

– Camilla kuitenkin hoitaa roolinsa hyvin. Hänen roolinaan on tehdä Charles onnelliseksi ja auttaa häntä työssään.

– Edustustehtäviä hänellä on melko runsaasti, mutta lehdistölle hän ei puhu juuri lainkaan.

Yksi poikkeus oli vierailu perheväkivallan kohteeksi joutuneiden naisten turvakodissa, jonka suojelijaksi herttuatar oli lupautunut. Hän rikkoi siellä protokollaa alkamalla kysellä naisilta, mitä heille oikeasti oli tapahtunut. Siksi hän viipyi sisällä huomattavasti virallista aikataulua pitempään.

– Poistuessaan talosta hänen eteensä tietenkin tuupattiin median mikrofoneja, ja silloin hän jäi spontaanisti kertomaan, miten järkyttynyt hän oli kuulemastaan. Hän vaati turvakotipaikkojen lisäämistä ja väkivaltaa ennaltaehkäiseviä toimia.

– Hän on siis pontevasti reagoiva ihminen. Itse pidän sitä aika isona juttuna, Haatanen toteaa.

Jos ja kun Charlesista tulee kuningas, hän saattaa omaksua samanlaisen kantaaottavan roolin.

– Vaikka hänellä ei saisi niitä olla, prinssillä on mielipiteitä muun muassa arkkitehtuurista ja yhteiskunnallisista ongelmista, Haatanen sanoo.

– On itse asiassa hullua, että sivistyneessä länsimaassa ylläpidetään vielä 2000-luvulla kuningashuoneen kaltaista instituutiota, jonka jäseniltä vaaditaan vain, että he ovat hiljaa. He muistuttavat 1950-luvun missejä: näyttäkää kauniilta ja pitäkää suunne kiinni.

Charles ei kenties halua olla tyystin tuppisuuna. Haatasen mielestä hänessä on isänsä prinssi Philipin särmikkyyttä, mutta hän ei ole isänsä tavoin "tyhmä".

– Hänellä on tilannetajua, jota isällä ei aktiivivuosinaan ollut. Isä ei myöskään koskaan oppinut tietämään tavallisten ihmisten elämästä yhtään mitään.

– Charles on sen sijaan kiinnostunut ihmisistä ja kulttuurista.

Silti Haatanen arvelee, että Walesin prinssistä tulee siirtymävaiheen kuningas.

Pojalta, prinssi Williamilta, sopii odottaa aikanaan enemmän. Hän on kiinnostavampi tapaus.

Netflixinerinomainen televisiosarja The Crown on vuodesta 2016 vaikuttanut suuresti tavallisten eurooppalaisten käsityksiin kuningatar Elisabet II:sta ja koko kuninkaallisesta perheestä.

Kruununperijä Charles nousee sarjassa ensimmäistä kertaa kunnolla esiin toisen kauden lopulla.

Hän kävi vuoteen 1962 saakka "tavallista" koulua ensin Länsi-Lontoossa ja sitten Berkshiressa. Televisiosarjan mukaan tuolloinen rehtori kuitenkin kehotti vanhempia siirtämään pojan eliittikouluun, koska hän oli "ujo, herkkä ja hauras" sekä koulukiusattu.

The Crownissa Elisabet olettaa eliittikoulun tarkoittavan maineikasta Eton Collegea, mutta Philip on toista mieltä. Hän vaatimalla vaatii, että Charles jatkaa koulunkäyntiä samassa skotlantilaisessa Gordonstoun Schoolissa, jossa hän itse karaistui pojasta mieheksi. "Muuten hänet kasvatetaan hemmotelluksi tolvanaksi", isä sanoo sarjassa.

Armeijamaisesta sisäoppilaitoksesta tulee kömpelölle kaunosielulle, ellei henkilökohtainen helvetti, niin ainakin helvetinmoinen kiirastuli. Sarjassa häntä kiusataan, simputetaan ja lätkitään päähän. Isojen korviensa vuoksi häntä kutsutaan Dumboksi, pikkunorsuksi.

Kenties isä oli kuitenkin sikäli oikeassa, että viiden vuoden kurimus saattoi vahvistaa prinssiä. Myöhemmin hänestä tuli – paitsi historioitsija – myös suihkukoneen lentäjä, helikopterilentäjä ja miinanraivaajan kapteeni sekä aktiivinen poolonpelaaja.

Nyt 71-vuotiaan kruununprinssin kerrotaan odottavan kauhulla The Crownin neljättä tuotantokautta. Yksi syy on aiemmin mainittu tamponikohupuhelu vuodelta 1989.

Charles kävi sen Camillan kanssa aikana, jolloin molemmat olivat tahoillaan vielä naimissa.

Salaa nauhoitettu puhelu vuosi julkisuuteen vuonna 1993. Siinä rakastavaiset toistelivat kaipaavansa toisiaan siinä määrin, että Charles sanoi haluavansa olla Camillan tamponi.

– Charles petti vaimoaan, mutta huikentelevainen hän ei silti ole ollut koskaan, Haatanen pohtii.

– Hän pysyi lojaalina tälle yhdelle naiselle eli Camillalle. Samalla tavalla hänen äitinsä on pysynyt uskollisena valtiota ja kruunua kohtaan.