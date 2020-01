Kattopeltisepät valmistuvat mestareiksi kisällivuosien kautta – Kannuksessa kattotyömaalla huhkivat mestari Juho Syri ja kisälli Eetu Syri: "Tuntuu hyvältä, kun saa jakaa sitä oppia, mitä on aikanaan itse saanut muilta"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Työvoimapula on pakottanut yritykset entistä enemmän kouluttamaan itse omat työntekijänsä. Vanhaa mestari-kisälli-mallia pidetään toimivana aloilla, joissa työvoiman tarve vaihtelee ja työ on erikoisosaamista vaativaa.

– Suomessa on semmoinen tilanne, että kattopeltisepän jaloon ammattiin ei mikään ammattikoulu suoraan edes valmista. Sen takia me ollaan aika voimakkaasti otettu koulutus suoraan omiin käsiin, sanoo Vaskiseppien toimitusjohtaja Eero Inkeroinen.

Kannuksessa kattotyömaalla huhkivat paraikaa mestari ja kisälli, Juho Syri ja hänen oppilaansa Eetu Syri. Juho on peltiseppämestari ja jo kokenut tekijä.

– Minun tehtäväni on opettaa ja vetää työmaita, selvittää Juho Syri.

Itsekin vielä melko nuori ammattilainen ei vierasta opettajan roolia.

-– Ei, sehän tuntuu hyvältä, kun saa jakaa sitä oppia, mitä on aikanaan itse saanut muilta, sanoo Juho Syri.

Kattopeltisepistä on huutava pula, eikä kortistosta saati kouluista löydy valmiita osaajia. Mestari-kisälli-malli on ikivanha ammattiin valmistumisen malli, jossa kokenut työntekijä opettaa tulijan ammattiin käytännön työn kautta. Yleensä oppi tapahtuu yhdessä työskentelyn kautta.

Suomessa vastaavaa asiaa ajaa jo pitkään käytössä ollut oppisopimuskoulutus. Se on hyvä malli, mutta osa yrityksistä vierastaa sitä paperitöiden vuoksi – tai siksi, että se ei ole yhtä nopea kuin mestari-kisälli-malli.

– Me voimme periaatteessa ottaa kenet vain pystymetsästä töihin. Ei ole väliä sillä, mitä sukupuolta edustat tai minkä värinen ihosi on. Asenne on tärkein kriteeri. Kun se on kohdallaan, kaiken muun voi oppia, sanoo Inkeroinen.

Hän ei sinänsä moiti oppisopimusmallia.

– Ei, meillä on tälläkin hetkellä väkeä oppisopimuksella, mutta se on huomattavan pieni osa verrattuna siihen mitä me itse koulutamme, kertoo Inkeroinen.

Tilanne on sama monilla aloilla. Kun suhdanteet muuttuvat ja työn määrä vaihtelee, runsaan työllisyyden aikana nopein keino on kouluttaa työntekijät itse. Tämän tietää pitkän linjan venealan yrittäjä Olli Lindqvist.

– Me aloitimme tämä toiminnan noin vuonna 2000, ja sinä aikana meillä on koulutettu noin sata nuorta veneenrakentajiksi, kertoo Linex-Boatin toimitusjohtaja.

Veneala on tyypillinen käsityöläisala, jossa oppi tulee tekemällä. Jonkin verran venekoulutusta Suomessa jo on, mutta oma koulutus on nopeampi.

– Se on ollut aika hyvä systeemi kautta aikain, jos vertaa tähän viralliseen ammattikoulutukseen, joka ei kuitenkaan vastaa sen hetkisen teollisuuden tarpeita. Väitän, että me pystymme tekemään puolessa vuodessa paremmin sen, mikä ammattikoulussa kestää kaksi vuotta, heittää Lindqvist.

Kisällin roolissa katolla paiskii töitä Eetu Syri.

– Tässä oppii hyvin, paremmin kuin koulussa, sanoo Syri, jolla on ammattikoulusta metallipuolen koulutus pohjalla.

Inkeroinen on vakuuttunut siitä, että työ tekijänsä neuvoo ja opettaa mestariksi asti.

– Kun perustimme aikanaan yrityksen, minä en tiennyt peltisepän hommista mitään. Lisäksi korkean paikan kammo vaivasi. Siitäkin on päässyt eroon. Sanoisin että vuosi katolla vastaa kolmea-neljää vuotta ammattikoulussa – tämä on varsinainen korkeakoulu, vitsailee Inkeroinen.