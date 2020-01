Vientikohu herätti keskustelun

Huoli siitä, että turkistarhoja siirtyy kiinalaisomistukseen, ei ole uusi. Viime torstaina Kokkolan sinikettukuljetuksista tuli iso uutisaihe koko Suomessa. Turkistarhaajat tuomitsivat jalostettujen sinikettujen viennin Kiinaan. Monelle keskipohjalaisellekin tuli uutisena, että Kokkolassa on nykyään kiinalaisomisteinen tarha. Toki alalla asia oli tiedossa ja huolta on kannettu pitkään.

Kuljetuskiistassa ei ollut kysymys laista tai sen noudattamatta jättämisestä vaan turkiselinkeinosta ja sen kannattavuudesta. Jalostuseläinten vieminen kovaan, kilpailijamaahan ei luonnollisesti miellytä suomalaisia yrittäjiä eikä pidäkään.

Mielenilmaus jatkui kaksi päivää, kunnes lauantaina saatiin kuulla, että kettujen kuljettamiseen tarkoitetut latvialaiset rekat olivat poistuneet paikalta tyhjinä.

Harvoin, jos koskaan, on nähty turkistarhaajia ja eläinaktivisteja "samalla puolella", mutta tällä viikolla näin tapahtui. Huoli ketuille aiheutuvasta stressistä pitkässä kuljetuksissa ja olosuhteista perillä mietityttivät eläinaktivistien lisäksi monia muitakin.

MTK Keski-Pohjanmaa totesi perjantaina kannanotossaan, että ulkomaisia eläinkuljetusautoja ei tulisi lainkaan päästää Suomen teille. MTK piti kettuvientiä monella tavalla tuomittavana, mutta kannanoton suurin huoli kohdistui pelkoon afrikkalaisen sikaruton leviämisestä.

Turkistarhaus on Suomessa perinteinen elinkeino, joka on keskittynyt pitkälti Pohjanmaalle. Juuri sinikettu on koko elinkeinon päätuote. Vientikohu on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Turkistarhauksen taivaalla on jo pitkään ollut pilviä.

Turkistilojen määrä laskee vuosi vuodelta, ja nyt tarhoja on noin 900. Työ on raskasta ja työntekijöiden saaminen on vaikeata.

Turkisten käyttöä arvioidaan Suomessakin myös eettisillä perusteilla, vaikka vientituloilla ja elinkeinon eurovaikutuksilla perustelut onkin helppo ymmärtää.

Turkistarhauksen tulevaisuus mietityttää nykymaailmassa, jossa alaa eivät vastusta pelkästään radikaaleimmat eläinaktivistit. Esimerkiksi vaateteollisuus ja jälleenmyyjät tekevät ratkaisuja, joiden avulla ne yrittävät maksimoida oman tuloksensa miellyttämällä asiakkaitaan.

Eettisten pohdintojen ja nykykuluttajien valintojen lisäksi suomalaista turkistuotantoa uhkaavat Kiinan kaltaiset globaalit kilpailijat.

Mitta on nyt täynnä, sanoivat turkistuottajat loppuviikolla Kokkolassa.