Seppo Luokkala toteaa urheilukolumnissaan arvostaneensa jääkiekon MM-kullan jalkapallon EM-kisapaikan edelle.

Eräs mies mainitsi jokin aika sitten, että turhan usein tulee eteen kolumni, jossa vain todetaan. Se on ehdottoman totta. Toteamaan sortuu toisinaan itsekin. Niin käy varsinkin silloin, kun ei oikein ole tiukempaa asiaa korvien välissä muille kerrottavaksi.

Toteaminen on yleensä turvallista. Kun ei ole mitään erityistä mieltä mistään, ei ainakaan pahoita kovin monen mieltä. Mielipiteen ilmaiseminen laittaa monesti astumaan jonkun varpaille.

Tässä kolumnissa yritän olla oikeasti jotakin mieltä. Jos mieliä mustuu jossakin, niin ei voi mitään. Kirjoitettu mikä päätetty. Asialle ei voi enää mitään.

Iltana eräänä palkittiin jälleen massiivinen joukko urheilun sektorilla kunnostautuneita. Valinnat olivat pääosin onnistuneita, mutta sekaan mahtui aika merkillisiäkin ratkaisuja.

Niistä olivat vastuussa sekä rivikansalaiset että Urheilutoimittajaliiton jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Urheilutoimittajiahan heistä on vain pienehkö osa. Kyseinen liitto ei ole millään muotoa ay-liitto, vaan lähinnä joskus elämässään jollakin tapaa urheilutoimittamisen kanssa tekemisissä olleiden harrastekerho.

Mutta asiaan. Jos puhutaan sykähdyttävästä hetkestä ei ainakaan minua sykähdyttänyt pätkääkään Huuhkajien voitto Liechtensteinista. Siis maasta, jossa on vähemmän väkeä kuin Kokkolassa. Suomen pääsy jalkapallon EM-kisoihin oli sen sijaan tietysti sykähdyttävä asia.

Aivan eri malliin sykähdytti Mörkö kahdella maalillaan jääkiekon MM-finaalissa. Niistä saatiin ainekset laululle "We are the champions". Jalkkiksen puolellahan päästiin hoilaamaan esimerkiksi tyyliin: "Mekin ollaan kerrankin pelissä mukana".

Vuoden urheilijaksi valittiin ehdottoman oikea henkilö. Teemu Pukki voitti maalikuninkuuden suomalaisittain katsottuna kovassa sarjassa ja oli nostamassa joukkuettaan pääsarjaan.

Lisäksi Pukin otteet maajoukkueessa olivat vakuuttavia. Harvoin näkee niin varmaa viimeistelyä, kuin mihin Pukin läpiajoissa on totuttu. Tavallinen hyökkääjä survaisee usein pallon päin maalivahtia, kun taas Kotkan poika sijoittaa hillitysti pallot torjujan ohi verkon perille.

Huuhkajien valinta, kuten myös "Rive" Kanervan valinta vuoden valmentajaksi, ovat ymmärrettävissä tapahtuneen ainutkertaisuuden vuoksi. Aika varmaa on, ettei seuraava pääsy jalkapallon EM-kisoihin tuo pyttykasaa Palloliitossa puurtaville.

Minun ääni olisi mennyt kuitenkin lätkän maailmanmestareille ja Jukka Jaloselle. Niin täydellisenä altavastaajana Leijonat kisoihin lähti ja ne lopulta voitti.

Palautetaan mieliin pari faktaa. Uefan alaisuudessa futaa 55 liittoa, joista 24 pääsi EM-kisoihin. Suomen sijoitus eurooppalaisten joukossa on Fifa-rankingista katsottuna 31. Eli ei tuo kisapaikka nyt aivan mykistävä ihme ollut.

Onneksi valinnat eivät olleet yhdestä äänestä kiinni. Ei jäänyt siinä mielestä kaivelemaan, että tuli jäsenmaksun maksaminen lopetettua turhana joskus vuosikymmeniä sitten.

Näin todettiin tällä kertaa.