Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan käräjäoikeudessa istutaan poikkeuksellisen isoa rahanpesujuttua, jonka juuret juontavat Keski-Pohjanmaalle. Rikosten tutkinnan yhteydessä takaisin saatiin noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä.

Nyt tuomiolla olevassa rikoksessa on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä, yhteensä noin 4,3 miljoonasta eurosta, mitkä oli saatu haltuun rikollisella toiminnalla ja siirretty ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille rahanpesutarkoituksessa ja sieltä edelleen ulkomaisille tileille Eurooppaan ja Aasiaan.

Esitutkinnassa poliisi selvitti, että teoissa on ollut osallisena samoja tekijöitä. Molemmissa tapauksissa tekijät ovat saaneet rikoksen kohteena olevista ulkomaisista ja kotimaisista yhtiöistä tietoa, minkä perusteella yhtiöille on lähetetty sähköpostitse rahansiirtoon liittyvää tietoa ja näin saatu varat siirtymään virheellisesti väärille yhtiöille ja tileille. Rikollisten lähettämät maksumääräykset on lähetetty sähköpostiosoitteista, joissa on pieni ero tavanomaiseen luotettavasta lähteestä lähetettyyn sähköpostiin ja tämä on tullut esille rikoksen kohteena oleville yrityksille vasta tapahtuman jälkeen.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.

Lue täältä lisää aiheesta:

Poliisi selvitti kaksi törkeää rahanpesua, kaksi epäillyistä on kotoisin Keski-Pohjanmaalta – Takaisin saatiin noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä

Kahta nuorta keskipohjalaismiestä epäillään törkeästä rahanpesusta, jossa osallisena oli Keski-Pohjanmaalla toimiva yritys – Poliisi vaitonainen epäiltyjen ja yrityksen kotipaikoista, miehillä ei ole talousrikostaustaa