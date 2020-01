Pääkirjoitus: Kun rahat eivät riitä – Miksi köyhyys ei ole kaikonnut kauas menneeseen?

Rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Valuutta liikkuu virtuaalisessa verkossa vinhaa vauhtia. Luottokortit vinkuvat. Sähköinen lompakko on valmiina maksamiseen.

Suomi on yhteiskuntana tänään rikkaampi kuin koskaan. Talous jyskyttää pienistä notkahduksista huolimatta edelleen ylöspäin. Suomalaiset ovat keskimäärin tänään rikkaampia kuin koskaan ennen. Taskuihin ja tileille on kertynyt paljon enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet olisivat voineet edes rahakkaimmissa unelmissaan kuvitella. Mutta ja mutta.

Rahaa tulee, rahaa menee. Mutta rahat eivät riitä kaikilla. Köyhyyden häpeä ja velan kirous ovat pysyneet myös täällä.

Taloudellinen hyvinvointi ei kosketa kaikkia tasapuolisesti. Moni joutuu edelleen miettimään tarkasti kuinka elää arkensa, kun rahat eivät riitä välttämättä perustarpeisiin. Köyhäksi ei kukaan halua leimautua. Taloutensa rasittama kantaa ehkä taakkansa mieluummin hiljaisena, poissa toisten mieltä painamasta.

Mikä on sitten, kun köyhyys ei ole kaikonnut kauas menneeseen? Miksi velka painaa monia harteita? Missä mennään, kun kaikilla meistä ei rahat riitä jokapäiväiseen elämään. Töitä tekevä ja palkkaa ansaitseva voi kipuilla taloudellisessa niukkuudessa.

Joku voi sanoa, että oma vika. Kulutusjuhlan jälkeinen taloudellinen takapotku pitäisi jokaisen ymmärtää. Oma taloudellinen ymmärrys on hyvä käsijarru, joka pidättelee kuluttamisen vauhtisokeutta. Vuoden alussa jo 400 000 tuhannella suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Joukossa on työllisiä, työttömiä ja eläkeläisiä. Joka puolelta maata ja erilaisista elämäntilanteista. Kulutusluottoja on suitsittu ja pikavippien ottamisen helppoutta hillitty. Suunta on oikea. Merkinnän saaneiden määrä on vain pelottavan suuri ja kasvava.

Pihiys ja säästäminen eivät ole kirosanoja. Mutta mistä säästää, jos saldosta ei irtoa ja pihistelylläkin on rajansa. Syyllistäminen on helppoa, mutta kaikki talousongelmien kanssa painivat eivät ole edes päässeet tai edes halunneet kulutuksen aallonharjalle. Esimerkiksi avioero tai läheisen poismeno voi suistaa jo pahaan taloudelliseen rakoon. Kun rahat eivät riitä, niin taloudellisilla ongelmilla on tapana kasaantua ja hyvät neuvot ovat tarpeen.