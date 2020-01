Pääkirjoitus: Rohkeat, pärjäävät ja yksinäiset – Nuorison ilmiöiden täyttämän elämismaailman lähteillä

Nykynuoret ovat pärjääviä, osaavia, rohkeita ja ennakkoluulottomia. Edellinen lause on erään nimettömän nuorisotyön toimijan arvio tämän päivän nuorista. Nuorison ilmiöt ja elämismaailman tunteva toimija on yksi vastaajista tuoreessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajasti nuorisotyön eri toimijatahojen käsityksiä.

Nuorison kanssa työtä tekeviltä eri sektoreiden ihmisiltä kysyttiin, onko heidän tekemässä työssä tapahtunut huomattavaa muutosta siinä, miten valitut ilmiöt näkyvät, miten niitä käsitellään tai miten niistä keskustellaan nuorten kanssa. Tietotaito, koulutus ja kansainvälisyyden lisääntyminen ovat nuorisotoimijoiden mukaan merkittävästi kasvaneet nuorten keskuudessa. He ovat avoimempia ja ennakkoluulottomampia.

Nykyisten nuorten, joista monet ovat diginatiiveja, odotetaan pärjäävän tulevaisuuden nopeatempoisessa ja epävarmassa työelämässä. He ovat tottuneempia kestämään muutoksia sekä toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Tutkimuksessa ensimmäistä kertaa selvitettiin miten esimerkiksi yhteiskunnalliset ja globaalit ilmiöt näkyvät nuorisotyössä. Nuorten keskuudessa töitä tekevät ovat ajan hermolla ja tietävät missä mennään. Heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan kannattaa kuunnella tarkalla korvalla.

Ilman huolia ei olla. Isompien huolenaiheiden joukkoon kuuluvat nuorten yksinäisyys, syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat. Nuoret ovat digitaalisesti verkostoituneeseen maailmaan käytännössä syntyneitä, mutta sillä on kääntöpuolensa. Esimerkiksi moni kunnallisen nuorison toimijoista on huolissaan nuorten lisääntyneestä pelaamisesta sekä sosiaalisen median käytöstä. Pahimmillaan somen nähdään haurastuttavan sosiaalisia suhteita ja eristävän yksinäisyyteen. Yhä epävarmemman tulevaisuuden kohtaaminen lisää myös ahdistuneisuutta. Alueellinen eriarvoistuminen ja syrjäytyvien seutujen nuorten jääminen palveluiden ulkopuolelle on myös uhkakuva.

Nuorissa on myös tulevaisuus. Nuorisojärjestötoimijan kommentti ja arvio nuorista on kannustava. Hänen mukaansa tämän päivän nuorista tulee fiksuja aikuisia, jotka jättävät seuraavalle sukupolvelle taas paremman pallon. Toivottavasti vuosikymmenet kertovat arvion osuneen kohdalleen.