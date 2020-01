Kalajoen kaupunginvaltuutettu Eija Pahkala: Hoitajamitoitus tuo työpaikkoja – Uusia käsipareja saadaan lisää ja päästään kehittämään hoidon laatua sekä puuttumaan havaittuihin ongelmiin

Vuosi sitten tekemäni valtuustoaloite hoitajamitoituksesta sai nyt Kalajoen kaupungilla aikaan kymmeniä uusia työpaikkoja. Hoitajamitoituksia on tarkistettu joka yksikössä, ja se kertoi karua kieltään siitä, missä on menty. Hoitajamitoitusaloitettani perustelin vastaamaan tätä päivää:

”Vuodeostojen vuodepaikkojen vähentyminen näkyy paineena tehostetussa asumispalvelussa. Myös muistisairaiden, terminaalivaiheen hoitoa tarvitsevien ja psykogeriatrista paikkaa tarvitsevien osuus on lisääntynyt. Silti hoitajamitoitus ei ole muuttunut, joten se ei vastaa tämän päivän tarpeita.

On otettava huomioon, kuinka paljon asiakkaat tarvitsevat hoitajan apua ja kuntoutusta. Myös potilaiden vaihtuvuuteen on kiinnitettävä huomiota, hoitohenkilöstön koulutustasoon ja työkokemukseen sekä fyysisen hoitoympäristön toimivuuteen.

Kun hoitajamitoitukset on oikein mitoitettu, heijastuu se sairaspoissaoloihin ja sijaisten saamiseenkin. On selvää, että jokainen suomalainen ikäihminen on ansainnut hyvän hoidon. Nyt on meidän kuntien itse huolehdittava, että tämä asia on kunnossa. On myös muistettava ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt, sekä omassa toiminnassa että mietittäessä ulkoistuksia.”

Olen nyt tyytyväinen siihen, että uusia käsipareja saadaan lisää ja päästään kehittämään hoidon laatua sekä puuttumaan havaittuihin ongelmiin. Riittävä, pysyvä hoitajakunta on edellytys laadukkaan työn rakentamiselle. Mielestäni nyt tarvitaan sekä laatua että selkeät toimintatavat. Hoivakotien ilmapiirillä on iso merkitys kaikkien, niin hoitajien kuin asukkaiden, viihtymiseen. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan hyvää, tasapuolista ja hoitotyön tuntevaa johtamista.

Meillä on koko Kalajoen alueella ollut muutosta viime vuosina esimiesten vaihtumisten (varsinkin kotihoidossa) ja jatkuvien muutosten sekä sijaisongelmien vuoksi, ja nämä ovat kuormittaneet henkilöstöä. Sijaisongelmien juurisyihin tulee myös jatkossa puuttua. Tarkoitan sitä, että ajoissa laitetaan eläköityvien paikat auki ja kohdistetaan paikat sinne, missä on tarvetta. Myös opiskelemaan lähteneiden tai osittaisella hoitovapaalla olevien hoitajien sijaisuudet on laitettava heti auki, satsattava perehdyttämiseen ja panostettava kuntouttavaan hoitoon. Kuntouttava hoito-ote on valitettavasti lipsunut mm. hoitajamitoitusten ja johtamisesta johtuvien ongelmien vuoksi. Tulen esittämään seuraavassa valtuustoaloitteessani myös sitä, että kaikilta poislähteneiltä selvitetään lähdön syyt. Tämä asia tulee nähdä kehittämiskohteena, sillä kun syyt tiedostettaisiin, voitaisiin jatkossa vaikuttaa siihen, että saisimme päteviä henkilöitä pysymään työssään.

Ilokseni kuulin, että valtuutettu Myllylän jättämä valtuusto-aloite, jonka itsekin allekirjoitin, on edennyt jo siten, että Kalajoen Jedussa aloitetaan lähiaikoina lähihoitajakoulutusta. Koulutus tulee tarpeeseen ja on tärkeä asia. Soveltuvuustestit on mielestäni kuitenkin ehdottomasti tehtävä kaikille alalle pyrkiville.

Toivon, että muissakin lähialueen kunnissa tarkistetaan hoitajamitoitukset ja nähdään, että paikkaamalla puutteet hoitajamitoituksessa voidaan vaikuttaa sijaisongelmiin ja hoidon laatuun. Loppupelissä se on taloudellista, kun vältytään turhilta ambulanssiralleilta ja maakuntamatkoilta, sakkomaksuilta sekä inhimilliseltä hädältä ja turvattomuudelta.