Kokkolan Rödsön ja Vitsarin kyläkoulut on tarkoitus myydä poikkeuksellisesti verkkohuutokaupalla: "Nyt on tarkoitus kokeilla toisenlaista tapaa"

Kokkolassa kokeillaan Kokkolalle uudenlaista tapaa vanhojen kyläkoulujen myymisessä.

Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja kiinteistösihteeri Toni Aarrekangas esittävät tänään maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Rödsön ja Vitsarin koulut huutokaupataan netissä, osoitteessa huutokauppa.com.

Perinteinen tapa olisi antaa tehtävä kiinteistönvälittäjien tehtäväksi.

– Nyt on tarkoitus kokeilla toisenlaista tapaa. Lähdemme testaamaan, kuinka verkkohuutokauppa toimii julkisissa rakennuksissa. Muissa kaupungeissa sitä on tehty jo paljon, sanoo Kujala.

Rödsön koulun toiminta loppui viime vuoden lopulla. Samaan aikaan loppui myös Vitsarin koulun toiminta. Molempien koulujen oppilaat ovat siirtyneet Chydeniuksen kouluun.

Kaupunki ei ole suunnitellut Rödsön tai Vitsarin koulujen tiloihin kaupungin omaa toimintaa, eikä kiinteistöille ole keksitty muutakaan käyttöä.

Kun kouluista luovutaan myymällä, on ostajana useimmiten yksityinen taho.

– Rakennuksia menee esimerkiksi asuinkäyttöön.

Kujalan mukaan molempien koulujen kunto on tällä hetkellä "ihan hyvä".

Rödsön koulu on rakennettu vuonna 1903. Se on huoneistoalaltaan 662 neliömetriä. Vitsarin koulu on rakennettu vuonna 1884. Sitä oli laajennettu vuonna 1975. Huoneistoalaltaan se on 1010 neliömetriä.

– Rödsön koulu on vanha hirsirakennus, Vitsarin koulu on samantyyppinen. Käytön aikana ei ole ilmennyt ongelmia.

Koulujen myyntihintoihin Kujala ei suostu ottamaan kantaa.

– Arviot on, mutta hinta määräytyy markkinoilla. Annetaan markkinoiden ratkaista.

Tontin lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ostaja.

Rödsön koulu. Clas-Olav Slotte

Kokkolan kaupunki pyristelee eroon useista sen omistuksessa olevista rakennuksista.

Linjaus perustuu vuonna 2014 tehtyyn toimitilasuunnitelmaan, jonka mukaan kaupunki pitää omistuksessaan vain kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan käyttöön.

Tyhjäksi jää koulurakennuksia sekä kunnantaloja.

