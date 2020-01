Lukijan mielipide: Urheilumaailman suurin persoona – Vain hetki tuntuu kuluneen siitä syysaamusta kun isäni tuli minua herättämään

Nyt kun on jälleen vietetty Suomen urheilugaalaa juhlallisuuksineen, lienee myös sopivaa muistella urheilumaailman suurinta persoona kautta aikojen. Etenkin kuin tammikuun seitsemästoista päivä tuli kuluneeksi seitsemänkymmentä kahdeksan vuotta hänen syntymästään.

Hän syntyi Kentuckyn Louisvillessä ja vaikutti Yhdysvaltain yhteiskuntaan ja koko maailman henkiseen ilmapiiriin merkittävällä tavoin. Hän oli nimeltään Muhammad Ali, syntyjään Cassius Clay. Hän voitti kahdeksantoistavuotiaana olympiakultaa ja ammattilaisena raskaansarjan maailmanmestaruuden, aikoinaan urheilun ykköstittelin kolme kertaa. Vaikka urheilusaavutukset olivat merkittävät. Tärkeintä oli, että hän oli suuripersoona. Sellaisia on urheilijoiden joukossa harvoin. Yleensä he loistavat lähinnä vain fyysisten ominaisuuksien kautta. Ali olisi varmaan noussut urheilun ykköseksi sama mitä lajia olisi edustanut. Mutta ehkä nyrkkeily joka on yksilöurheilua sanan varsinaisessa merkityksessä sopi hänelle parhaiten.

Ali vaikutti miljoonien ihmisten elämään, myös minun. Muistan aina sen pimeän syysaamun jolloin isäni tuli minua kouluun herättämään ja kertoi Alin voittaneen George Foremanin Afrikassa. Minä olin ihaillut Alia ja vastaavasti inhonnut Joe Frazieria, koska tämä oli voittanut kehään palanneen Alin siinä suuressa vuosisadan ottelussa. Joen voitto täytyi olla jonkinlainen vahinko, jonka Ali uusinnassa korjaisi ajattelin. Sitten kaikki muuttui. Iso ja vahva George Foreman tyrmäsi Joe Frazierin.

Vahva lujalyöntinen George Foreman oli täydellinen vastakohta sille mitä itse olin pikkupoikana. Joten hänestä tuli minulle uusi idoli. Kun hän vielä tyrmäsi Alin kanssa kaksi kertaa tasaisesti otelleen Ken Nortonin helposti, ei Alillakaan pitänyt olla mitään mahdollisuuksia. Kuitenkin toisin kävi.

Alin voitto Georgesta sai näkemään asiat oikein. ”Aina äly raa’an voiman voittaa” kuten eräs suuri päivälehti ottelusta kirjoitti. Se on nyrkkeilyn ja myös muiden kamppailulajien perus filosofia. Vaikka jo ennestään oli raskaansarjan mm urheilun ykköstitteli, nosti Alin voitto sen aivan uusiin korkeuksiin. Seurasi koko vuoden kestänyt julkisuusrumba, joka huipentui kolmanteen Frazier-otteluun Manillassa.

Se oli yksi lajihistorian kovimmista ja dramaattisimmasta otteluista, joka itse asiassa lopetti kummankin uran huippu urheilijana. ”Menimme Manillaan nuorukaisina ja tulimme takaisin vanhoina miehinä” kuten Ali itse sanoi. Kuitenkin pidettiin Alia, niin tittelin itseoikeutettuna haltijana, että ei haitannut vaikka hän otteli melko heikkoja haastajia vastaan. Frazierin jälkeen vastustajista vain Ken Norton ja Earnie Shavers olivat MM-ottelun arvoisia. Vähiten sitä oli ehkä Montrealin kultamitalisti, mutta ammattinyrkkeilijänä kokematon Leon Spinks. Mutta tämä treenasi hyvin ja yllätti maailman voittamalla niukasti pistein julkisuudessa laiskistuneen huonosti harjoitelleen Alin.

Nyt myös Ali heräsi todellisuuteen, palasi harjoittelemaan ja voitti uusinnassa Spinksin ja ensimmäisenä maailmassa kolmeen kertaan raskaansarjan tittelin. Tämä olisi ollut hieno loppu hienolle uralle. Mutta Ali joka oli jo ilmoittanut lopettavansa uransa palasi. Kohtaamaan tällä välin mestariksi nousseen ja uransa huipulla olevan Larry Holmesin. Tuloksena karmea selkäsauna. Sitä ottelua ei olisi pitänyt koskaan käydä. Silti jäi Ali historiaan urheilun suurimpana.

Alin ura ja elämä käy esimerkkinä myös, kuinka vanhat vihollisuudet voidaan unohtaa ja työskennellä yhdessä hyvien päämäärien eteen. Voitettuaan Foremanin sai Ali kutsun valkoiseen taloon tapaamaan presidentti Gerald Fordia.

Jotain kertoo myös että myöhemmin Ali osallistui Ronald Reaganin vaalitilaisuuksiin sytytti olympiatulen Atlantassa ja vapauden mitalin presidentti Georg W Bushilta. Myös itse olen iässä jossa on enemmän muistoja kuin haaveita. Silti vain hetki tuntuu kuluneen siitä syysaamusta kun isäni tuli minua herättämään.