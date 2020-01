Kalajokinen nettipelaaja taivutteli iäkkäät isovanhempansa lainailemaan tuttavilta rahaa yli 90 000 euroa – Kaikille kolmelle ehdolliset vankeustuomiot

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun käräjäoikeus antoi viime viikon perjantaina tuomion varsin epätavallisessa petosvyyhdessä. Tuomion mukaan kalajokinen noin kolmikymppinen mies taivutteli vähävaraiset iäkkäät isovanhempansa lainaamaan tuttaviltaan ja sukulaisiltaan rahaa kaikkiaan yli 91 000 euroa. Valtaosa rahoista päätyi lapsenlapsen rahapeleihin netissä.

Kaikki kolme saivat käräjäoikeudessa ehdolliset vankeustuomiot. Isovanhemmat tuomittiin sekä törkeistä että tavallisista petoksista, koska he erehdyttävät lukuisat tuttavansa lainaamaan rahaa paikkansapitämättömillä kertomuksilla.

Rahat pelannut mies tuomittiin yllytyksestä törkeään petokseen sekä kahdeksasta yllytyksestä petokseen vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Oheisrangaistuksena hänelle tuomittiin lisäksi 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Oikeus katsoi miehen saaneen yllyttämisen avulla noin 61 000 euroa isovanhempiensa lainailemia rahoja. Niistä takaisin maksamatta oleva määrä on noin 55 000 euroa, joka tuomittiin miehen maksettavaksi.

Lisäksi hänet tuomittiin menettämään valtiolle rikosten tuottamaa taloudellista hyötyä 30 000 euroa. Se koostuu hänen nettipeleissä voittamistaan rahoista.

Molemmat isovanhemmat tuomittiin samoin vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen kahdesta törkeästä petoksesta sekä kaikkiaan 13 petoksesta. Heidän petoksilla saamiensa lainojen kokonaismäärä oli runsaat 91 000 euroa, josta on maksamatta takaisin noin 83 000 euroa.

Suurin yhdeltä yksityiseltä asianomistajalta lainattu summa oli peräti noin 35 000 euroa. Toiselta tuttavalta pariskunta lainasi yli 20 000 euroa. Pariskunta lainasi rahoja useissa erissä.

Selityksenä he käyttivät muun muassa väitettä, että eivät saaneet nostettua rahaa omalta tililtään. Rahaa lainattiin myös sairauteen ja lääkekuluihin vedoten. Pienimmät vipit olivat sadan euron suuruisia.

Huijatuksi tulleita uhreja jutussa on lähemmäs parikymmentä. Monet heistä ovat varsin iäkkäitä, osa reilusti yli 80-vuotiaita.

Käräjäoikeus totesi, että lainat hankittiin sukulaisten ja tuttavien hyväuskoisuutta hyväksi käyttäen. Törkeiksi luokitelluissa petoksissa oikeus totesi tuomittujen käyttäneen hyväkseen asianomistajien erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa. Myös teon kokonaiskesto, suunnitelmallisuus sekä se, että petos toistettiin useita kertoja, puolsivat tuomioita törkeistä petoksista.

Rahanlainaus lapsenlapsen elämän ja nettipelien rahoittamiseen oli jatkunut useita vuosia, ainakin vuodesta 2012 vuoteen 2016. Velkojen vyyhti kasvoi vuosien myötä niin, että isovanhemmat joutuivat käyttämään lainattuja rahoja myös omien velkojensa maksuun.

Oikeuden päätöksen mukaan pariskunta on jatkanut rahojen lainaamista, vaikka on ollut selvää, ettei takaisinmaksukykyä ole. Molemmilla oli vain pieni eläke, ja omakotitalonsa he olivat jo myyneet.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.