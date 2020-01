Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on päättänyt järjestää matkapalvelukeskuksen toiminnan ostopalveluna. Soiten hallitus päätti asiasta yksimielisesti maanantaina.

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västin mukaan päätös edellyttää uuden tarjouskilpailun valmistelua ja käynnistämistä. Käytännössä uusi tarjouskilpailu toteutuu kevään aikana.

Tällä hetkellä matkapalvelukeskuksen toiminta on sovittu määräaikaisella hankintasopimuksella maaliskuun loppuun saakka. Hallituksen maanantaisen päätöksen myötä määräaikaista sopimusta nykyisen palveluntarjoajan kanssa jatketaan marraskuun loppuun saakka.

Tulevassa tarjouskilpailussa valittavan palveluntarjoajan sopimuksen on tarkoitus käynnistyä 1.12.2020.

– Valmistelu ja itse tarjouskilpailuprosessi vievät yllättävän paljon aikaa, ja ajattelimme antaa myös mahdolliselle uudelle palveluntarjoajalle reilusti aikaa käynnistää toimintansa, jotta palvelu olisi tasokasta ja turvallista, Korkiakoski-Västi taustoittaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Markkinaoikeus antoi lokakuussa ratkaisunsa Soiten matkapalvelukeskuksen hankintapäätöksestä, ja sen jälkeen Soitella on ollut kolme vaihtoehtoa järjestää jatkossa matkapalvelukeskuksen toiminta ja palvelut.

Vaihtoehtojen mukaan Soite voi siis järjestää uuden tarjouskilpailun, jossa palvelu kilpailutetaan hankintalain mukaisena käyttöoikeussopimuksena. Toinen vaihtoehto on perustaa oma keskus ja kilpailuttaa sille ohjelmisto. Kolmas vaihtoehto on ollut selvittää inhouse-mallia tai sopimusyhteistyötä palvelun järjestämiseksi toisen julkisen hankintayksikön kanssa.

Selvitystyötä on jatkettu syksyn ja talven aikana, ja sen edetessä kolmannesta vaihtoehdosta on luovuttu. Tämän jälkeen on keskitytty uuden tarjouskilpailun ja oman keskuksen perustamisen vaihtoehtoihin.

Näiden vaihtoehtojen kohdalla valmistelussa on selvitetty, mitä ne toteutuessaan tarkoittavat taloudellisesti, laadullisesti, toiminnallisesti, hankintajuridisesti sekä riskienhallinnan näkökulmasta.

Korkiakoski-Västi antoi päätösesityksensä vasta kokouksessa.

– Palvelun järjestämisessä omana toimintana olisi ollut riski, että se olisi tullut ostopalvelua kalliimmaksi, hän perustelee päätöstä.

Korkiakoski-Västin mukaan Soite on toimija, joka tuottaa sote-palveluja, kun taas matkapalvelukeskuksen toiminnan järjestämisessä on kyse logistiikkapalveluista.

– Siihen on olemassa parempia asiantuntijoita.

Markkinaoikeuden käsittelyn taustalla oli nykyisen palveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy:n tekemä valitus hankintapäätöksestä, jolla oli valittu toinen palveluntuottaja.

Pääsyy hankintapäätöksen kumoamiselle oli kuitenkin se, että toisin kuin Soite ja valittaja, markkinaoikeus tulkitsi koko hankintamenettelyn hankintalain mukaiseksi käyttöoikeussopimukseksi. Soite oli kilpailuttanut hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana. Näin ratkaisun peruste on sellainen, jota ei oltu esitetty vaatimuksena valituksessa.