Miesten lentopalloon ollaan suunnittelemassa uutta liigaa. Jatkossa miesten Mestaruusliigajoukkueet pelaisivat samaa liigaa yhdessä virolais- ja latvialaisjoukkueiden kanssa.

Suomen Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho kertoi sunnuntaina Ylelle, että selvitysprosessi on vielä hyvin alussa. Lentopalloliitto sopi sunnuntaina Viron liiton ja suomalaisten liigaseurojen kanssa, että uuden sarjan mahdollisuus selvitetään.

Sunnuntain tilaisuudessa oli paikalla myös Kokkolan Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi Jokinen.

– Joensuuta lukuun ottamatta kaikki miesten Mestaruusliigan seurat olivat edustettuna. Yhtään sellaista kommenttia ei tullut, että "FinBaltic-liiga" olisi täysin hölmö idea. Jos uusi liiga käynnistyy, seurat saavat itse päättää, osallistuvatko vai eivät. Kukaan ei seuroja liigaan pakota. Sovimme, että helmikuun kolmanteen päivään mennessä jokainen seura tekee laskelmat siitä, minkä verran uusi liiga toisi lisäkustannuksia mm. matkustamisen ja majoittumisen osalta, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan aloite uudesta liigasta on tullut Viron lentopalloliitolta.

– Viron tavoitteena on se, että heidän parhaat joukkueet saisivat enemmän kovia pelejä. Latvia on luontainen kumppani suunnitelmassa, sillä Viro ja Latvia ovat jo vuosikausia pelanneet yhteistä liigaa.

Mitä uudella liigalla olisi annettavaa suomalaiselle liigalentopallolle?

– Kovia pelejä ja uusia vastustajia se toisi meillekin. Meillä on tällä hetkellä meneillään suvantovaihe, kun Mestaruusliiga siirtyi osaksi liiton toimintaa. Liiton taloudellinen tilanne on hankala, joten liigan kehittäminen on vaikeaa. Uuden liigan myötä olisi hyvä kokeilla, tulisiko jotain uutta nostetta myös Suomen liigalentopalloon, Jokinen toteaa.

Alustavissa suunnitelmissa liigaan on tulossa 16–18 joukkuetta. Suomesta mukaan lähtisivät kaikki kymmenen liigajoukkuetta. Virosta joukkueita olisi 4–5 ja Latviasta 2–3.

– Liigassa pelattaisiin kaksinkertainen sarja. Jos mukana on 18 joukkuetta, silloin jokaiselle joukkueelle tulee 17 koti- ja vieraspeliä. Mestaruusliigan nykyiseen ottelumäärään verrattuna pelimäärä ei juuri muutu, Jokinen sanoo.

Vaikka suomalaisjoukkueet pelaisivatkin FinBaltic-liigaa, pelaisivat joukkueet silti myös SM-kullasta.

– Suunnitelmissa on FinBaltic-liigan osalta neljän tai kuuden joukkueen lopputurnaus. Sen jälkeen suomalaisjoukkueet pelaisivat pudotuspelit normaaliin tapaan, Jokinen selvittää.

Tiikerit käy parhaillaan läpi tiukkaa talouskuuria, jotta takavuosien kuprut saadaan paikattua. Monikansallinen liiga olisi kustannuksiltaan kalliimpi kuin kotimainen Mestaruusliiga.

– Onhan se selvää, että Ducksin on huomattavasti helpompaa ja halvempaa lähteä pelireissuille Vantaalta kuin Tiikereiden Kokkolasta. Siksi seurat nyt selvittävät, miten kulurakenne muuttuu, Jokinen huomauttaa.

Tiikereiden yleisökeskiarvo tämän kauden osalta on 662. Kukaan ei osaa varmuudella sanoa, miten virolais- tai latvialaisjoukkueet houkuttelevat katsojia Hollihaan lehtereille.

– Uskon, että ensimmäisellä kaudella uutuudenviehätys tuo peleihin katsojia. Ihmiset haluavat nähdä, millaisia joukkueita ja pelaajia sieltä vastaan tulee. Olen silti realisti. On hyvin mahdollista, että pidemmällä aikavälillä yleisömäärät eivät nouse, ellei liigan ja seurojen toimintaa saada kehitettyä. Tällä hetkellä Mestaruusliigassa on liikaa sellaisia joukkueita, jotka käyttävät suhteessa liikaa rahaa joukkueen vahvistamiseen kuin organisaation kehittämiseen, Jokinen summaa.

