Nuoret solistit tietävät, että koesoitto on otettava tosissaan – Pohjanmaan nuoret sinfonikot kokoontuvat jälleen musisoimaan yhdessä Kokkolassa ja Pietarsaaressa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tietysti jännitti ja pitääkin jännittää. Näin nyökkäävät Pohjanmaan nuorten sinfonikkojen laulusolistit Paula Kujanpää ja Sampsa Vanhala, jotka molemmat opiskelevat laulua Centria-ammattikorkeakoulussa. Keski-Pohjanmaan konservatorion oppilas Johannes Koivisto, 13, nyökkää myös, mutta jotenkin nuori harmonikansoittaja tuntuu olevan matkassa hieman rennommalla asenteella kuin jo ammattiin opiskelevat laulajat – kuten luonnollista onkin.

Pohjanmaan nuoret sinfonikot kokoontuvat jälleen musisoimaan yhdessä ja muutaman vuoden tauon jälkeen ohjaksissa on jälleen kapellimestari Tuomas Hannikainen. Hannikainen on käynyt johtamassa ja opettamassa maakunnassa näissä merkeissä jo kolme vuosikymmentä. Kapellimestari ja orkesterin konserttimestari Kreeta-Maria Kentala kuuntelivat nuoria laulajia ja soittajia päivän kestäneessä koetilaisuudessa syksyllä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sampsa Vanhala sanoo, että tällainen oppilaitosten yhteinen sinfoniakonsertti koelauluineen on tärkeää oppia tulevaa varten.

– Koelauluunkin on hyvä opetella, sehän on ammattimme arkea tulevaisuudessa, Vanhala muistuttaa. Molemmat laulajat kiittelevät, että päivän tunnelma oli hyvä ja alan ammattilaiset antoivat pyrkijöille rakentavaa palautetta.

– Päivästä olisi ollut hyötyä opinnoissani, vaikka minua ei olisi solistiksi valittukaan.

Tuomas Hannikainen tietää, että ei ole kovin kaukana Suomessakaan kulttuuri, joka antoi opettajalle täyden mielivallan kohdella oppilaitaan miten halusi. Clas-Olav Slotte

Tuomas Hannikainen kuuntelee nuorten pohdintoja sivusta. Koska yksi viikonlopun kuumista uutisista on ollut muodostelmaluistelun valmentajan häijy ja lähes sadistinen ja mielivaltainen käytös nuoria valmennettavia kohtaan, on pakko kysyä, löytyykö musiikin alalta vastaavanlaisia tapauksia. Harrastaahan musiikkia valtava joukko lapsia ja nuoria.

Hannikainen vastaa, ettei tiedä luistelutapauksen yksityiskohtia, vain otsikot, mutta ei tuollainen kulttuuri ole kovin kaukana musiikinkaan opetuksesta. Tai opetuksesta ylipäätään.

– Erityisesti itäeurooppalainen traditio korosti nuoren soittajan henkistä murtamista. Eikä siitä ole kovin kauaa, kun opettajat saivat Suomessakin kohdella oppilaita täysin mielivaltaisesti, Hannikainen viittaa omiin koulukokemuksiin, jotka ovat niin rankkoja, ettei hän halua kertoa niitä nuoren Johannes Koiviston kuullen. Jopa tiedotustilaisuudessa hän ottaa huomioon nuoren soittajan iän.

Paikalla on myös konservatorion apulaisrehtori Pasi Ojala ja Johannes Koiviston isä Juhani Koivisto. Molemmat miehet ovat nuorina soittaneet Hannikaisen johtamassa oppilasorkesterissa ja miehet toteavat lähes yhteen ääneen, että kapellimestarista ei ole yhtään ainoaa huonoa muistoa. Kaipa Keski-Pohjanmaalla on valtaosin ollut miellyttävän oppimisen ilmapiiri, sillä Hannikainen nauraa etelässä ihmetellyn, miten Keski-Pohjanmaalta tulee niin taitavia soittajia ja miksi he palaavat takaisin kotiseudulleen.

Tämän vuoden orkesteriakatemia järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan konservatorion, Pietarsaaren Sinfoniettan, yrkeshögskolan Novian, Wawa-instituutin ja Yrkesakademin i Österbottenin kanssa.

– Orkesterissa soittavat myös alumnit ja ammattilaiskouluttajat. Kapellimestari Tuomas Hannikainen ja konserttimestari Kreeta-Maria Kentala takaavat pedagogisen otteen projektissa ja ammattiopiskelijat pääsevät soittamaan isossa orkesterissa sinfoniaa ja orkesterikappaleita, selvittää Pasi Ojala.

Tuomas Hannikainen muistuttaa, että konsertissa kuullaan myös kantaesitys, kun Maria Ahmed laulaa Aki Knaappilan orkesterille ja sopraanolle säveltämän teoksen Neljäs ulottuvuus.

Kapellimestarin mukaan konsertissa kuullaan paljon kansanmusiikkia meiltä ja erityisesti muualta. Sampsa Vanhala uhoaa eteläpohjalaisessa Niin kauan minä tramppaan. Johannes Koivisto ja Vilma Wirén taituroivat harmonikalla Vainionpään Kallen soiton. Paula Kujanpään ohjelmistossa on puolestaan Leharin Vilja, jonka hän kokee omalle tyylilleen sopivaksi.

Konsertit Snellman-salissa ke 22.1. klo 19. ja Schaumansalissa to 23.1. klo 19.