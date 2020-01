Kiinassa leviää uudenlainen virustauti – Lähipäivinä selviää, voiko sairaus levitä Suomeen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kiinassa leviävään uudentyyppiseen koronavirusepidemiaan on sairastunut yli kaksisataa ihmistä, ja viruksen pelätään leviävän muihin Aasian maihin, kertoi uutistoimisto Reuters. Sairastuneista kolme on kuollut, ja sairastuneiden määrä on kolminkertaistunut, Kiinan viranomaiset kertoivat maanantaina.

Myös Suomessa viranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti. Suomi luottaa asiassa Maailman terveysjärjestö WHO:n ja EU:n tartuntatautivirasto ECDC:n päivittyvään tilannearvioon.

– Tällä hetkellä todennäköisyys sille, että Suomesta löytyisi sairastunut, on pieni, sanoo johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Lähipäivät tai -viikot osoittavat, tuleeko tilanteeseen muutos. Sanen mukaan on kaksi ratkaisevaa asiaa, jotka voisivat pahentaa tilannetta.

– Ensimmäinen on viruksen tarttuvuus eli kuinka tehokkaasti se leviää ihmisestä toiseen. Nyt ei ole havaittu merkkejä tehokkaasta leviämisestä. Sarsissa oli paljon sairaaloiden hoitohenkilökunnan tartuntoja, mutta nyt sitä ei ole havaittu. Toinen on viruksen aiheuttaman sairauden vakavuus. Kuolleisuus ei näytä yhtä vakavalta, kuin sarsissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sanen mukaan viruksen tarttuvuus ja sen aiheuttama kuolleisuus voivat kuitenkin vielä muuttua, koska tilanne on vasta kehittymässä.

Kiinassa leviävä koronavirus on sukua sars-virukselle, johon kuoli vuosina 2002–2003 noin 800 ihmistä ympäri maailmaa. Sars-epidemia alkoi Kiinasta.

Kiinan kommunistisen puolueen julkaiseman China's Global Timesin mukaan Kiinan hallitus ei saa toistaa epidemiassa sars-virusepidemian aikana tehtyjä virheitä. Tuolloin epidemiasta ei kerrottu julkisuuteen viikkoihin, vaikka sen tappavuus oli tiedossa.

Sanen mukaan Kiina on tunnistanut taudinaiheuttajan tällä kertaa kohtuullisen nopeasti ja jakanut tietonsa viruksen perimästä eteenpäin niin, että muut maat ovat voineet kehittää valmiuksia ja WHO on tehnyt riskiarvion.

WHO ei suosittele erityisiä toimia Kiinaan matkustaville. Myöskään Suomi ei ole antanut matkustusrajoitteita.

– Riski saada joku muu hengitystieinfektio on suurempi. Normaalia käsihygienaa ja aivastustekniikkaa suositellaan, Sane sanoo.

Virus on jäjitetty Kiinan keskiosassa sijaitsevaan 11 miljoonan asukkaan Wuhanin kaupunkiin, jossa todettiin viikonlopun aikana 136 uutta sairastunutta. Tätä ennen sairastuneita oli 62. Kolme kuollutta ovat Wuhanista.

Virus on levinnyt Kiinassa pääkaupunkiin Pekingiin, jossa sairastuneita on kaksi sekä eteläiseen Kiinaan Shenzheniin, jossa on yksi sairastunut.

Yksittäisiä sairastuneita on todettu myös Kiinan ulkopuolella.

Etelä-Korea vahvisti yhden sairastapauksen, maan tartuntatautivirasto kertoi maanantaina. Potilas on 35-vuotias kiinalainen nainen, joka lensi sunnuntaina Etelä-Koreaan Wuhanista.

– Hänen kanssaan samassa tilassa olleita matkustajia ja lennon henkilökuntaa tutkitaan sairastumisen varalta, Etelä-Korean viranomaiset kertoivat.

Thaimaasta on löydetty kaksi sairastunutta ja Japanista yksi. Kaikki olivat joko kotoisin Wuhanista tai käyneet siellä.

Etelä-Koreaan lentänyt kiinalaisnainen kertoi oirehtineensa lauantaina kuumeella, vilunväristyksillä ja lihaskivuilla. Virus aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita kuten kuumetta ja hengitysvaikeuksia. Siihen ei ole rokotetta.

Epidemian pelätään leviävän, sillä sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat tämän viikon lopulla alkavan kiinalaisen uudenvuoden lomakauden takia.

Lentokentillä Yhdysvalloissa ja Aasian maissa otetaan käyttöön erityistarkastukset Wuhanista tuleville matkustajille.

Kiinan terveysviranomaiset sanoivat sunnuntaina Reutersin mukaan yrittävänsä estää viruksen leviämistä, mutta myönsivät ettei viruksen alkuperää ole pystytty jäljittämään.