Tienalituksia tekevä Koneharju Oy ostaa teollisuushallin tontteineen Perhon kunnalta – Kauppahinta on 162 000 euroa

Perhon keskustassa Teollisuustiellä sijaitseva Puuhalli-niminen teollisuushalli siirtyy Koneharju Oy:n omistukseen.

Kauppa varmistui, kun kunnanvaltuusto oli yksimielisesti samaa mieltä kunnanhallituksen pohjaesityksen kanssa maanantaina kokouksessaan. Kauppahinta on 162 000 euroa. Koneharju Oy:n tarjouksen lisäksi ei tullut muita ostotarjouksia määräaikaan eli 27.11.2019 mennessä.

Hallin tontti on kooltaan noin 6 000 neliönetriä. Tontti on lohkomaton. Lohkomisesta ynnä lohkomiskuluista huolehtii ostaja.

Rakennuksen kerrosala on 470 neliömetriä. Tästä pinta-alasta hallin osuus on 363 neliömetriä. Halli on rakennettu vuonna 2001.

Koneharju Oy on tienalituksia vuodesta 2007 tehnyt perholainen yritys.