Poliisi pyytää edelleen havaintoja kadonneesta Jussi Nikulasta. Hän on oululainen, mutta Kalajokiseudun tietojen mukaan lähtöisin Kalajoelta.

Viimeisimmät havainnot kolmekymppisestä Nikulasta on vuoden ensimmäiseltä viikonlopulta 4.-5. tammikuuta Oulussa. Kadonnut on 190 senttiä pitkä ja noin satakiloinen. Hänellä on punertava parta sekä vaaleat, lyhyet hiukset.

Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112. Muut havainnot ja tiedot miehen liikkeistä pyydetään ilmoittamaan vihjepuhelimeen, jonka numero on 0295416194, tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi.