Pääkirjoitus: Koronavirus karkaa Kiinasta – Pienillä teoilla voi myös itse osallistua virusten vastaiseen taisteluun

Kiinan Wuhanissa todettu uusi koronavirus on herättänyt pelkoa maailmalla. Monella on muistissa vuosina 2002–2003 yli 600 ihmisen kuoleman aiheuttanut sarsviruksen levittämä tauti. Wuhanin virus on sarsin kaltainen, geneettisesti muuntunut 2.0 versio.

Koronaviruksen tartuntojen lähdettä ei vielä varmuudella tiedetä. Monia tartuntatapauksia yhdistää kuitenkin Wuhanin tori. Tuolla torilla tehdään kauppaa muun muassa merenelävillä. Tartunnan on vahvistettu siirtyneen myös ihmisestä toiseen.

Sairastuneiden oireita ovat lähinnä kuume ja hengenahdistus. Suurin osa sairastuneista on toipunut täysin sairaudesta. Vakavampia oireita saaneet ovat olleet ikääntyneitä tai heillä on ollut jokin perussairaus. Mistään afrikkalaiseen ebolaan verrattavasta taudista ei ole kyse. Keski-Afrikassa tuhojaan tekevä ebolaan sairastuneista keskimäärin puolet menehtyy.

Erilaisia viruksia syntyy ja liikkuu jatkuvasti, mutta Wuhanin koronaviruksen leviämisnopeus huolestuttaa. Viruksen tunnettavuus on vielä heikko, ja sen mahdollisesta muuntautumiskyvystä ei ole kuin valistuneita arvauksia. Kiinassa Wuhanin tartuntoja on todettu Pekingissä ja Guangdonissa. Lisäksi yksittäisiä tautitapauksia on vahvistettu Thaimaasta, Japanista ja Etelä-Koreasta. Tartuntojen määrä on varmuudella nyt ilmoitettua suurempi.

Tänä päivänä lentomatkustaminen on aivan eri luokkaa kuin reilut kymmenen vuotta sitten sarsviruksen leviämisen aikoihin. Kiinalaisten uudenvuoden lomien aikaan sadat miljoonat liikkuvat maan sisällä sekä myös lentävät ulkomaille.

THL on todennut, että tapausten todennäköisyys täällä on hyvin pieni. Samalla kansaa rauhoitetaan tiedolla, että suomalaissairaaloissa on hyvä valmius hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontui eilen päättämään, kuinka sitä lähdetään torjumaan. WHO:lla on koneisto ja keinot reagoida nopeasti mahdollisesti muuttuvaan tilanteeseen.

Koronavirus ei jää viimeiseksi virukseksi, joka muuntuu ja lähtee tartuttamaan ihmisiä. Mitään suurta huolta koronaviruksen leviäminen ei Suomessa ainakaan vielä aiheuta. Pienillä teoilla voi myös itse osallistua virusten vastaiseen taisteluun. Hyvällä käsihygienialla voi ehkäistä monenlaisia tartuntoja.