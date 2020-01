Valmisverhon pituus ei aina riitä: Kotien huonekorkeudet ovat kasvaneet ja verhokiskot kiinnitetään kattoon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kotien kasvanut huonekorkeus ja verhojen ripustustapa aiheuttavat sen, että kaupan valmisverhot saattavat jäädä liian lyhyiksi. Sisustuksen suosiessa yksinkertaista moneen kotiin on kiinnitetty verhokiskot kattoon, mikä vaatii normaalia enemmän mittaa verhoille.

Suunnitteluapua saa kangasliikkeestä, sisustusliikkeestä tai ompelimosta. Ylivieskalaisen kangaskaupan Eijan Kangas ja Leikkuun asiakkaista noin puolet ompelee verhot itse ja puolet ostaa verhot valmiina.

– Asiakkaalla ei ole ompelukonetta tai halutaan, että on yksi kokonaisuus valmiina. Asennamme asiakkaalle verhot myös paikalleen tarvittaessa, sanoo liikkeen omistaja Susanna Leppälä.

Rajaniemi suunnittelee verhot asiakkaan kanssa myymälässä tai kotona. Asiakas voi myös ottaa kankaat sovitteelle kotiin.

– Valaistus on erilainen kotona kuin myymälässä ja värit toistavat ympäristössä olevia värejä, hän perustelee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tänä vuonna suosiossa ovat edelleen luonnonvärit kuten vaaleanharmaa ja hiekka, ja verhoilta halutaan keveyttä ja läpikuultavuutta. Verhot ovat joko yksiväriset tai hennon kuvioidut.

Läpikuultavan verhon kanssa toimii hyvin samansävyinen mutta paksumpi verho. Siinä voi myös olla kuvioita ja enemmän väriä.

Mallit ovat yksinkertaisia ja myös kotiompelijan toteutettavissa. Kangaskaupan palveluun kuuluu kankaiden leikkaaminen valmiiksi, mikä helpottaa työskentelyä. Nyt suositaan normaaleja sivuverhoja.

Palveluun kuuluu asiakkaan neuvominen.

– Ompelukone, silitysrauta ja etukäteistyö ovat tärkeimmät neuvot. Silittäminen helpottaa ompelutyötä ja höyryttäessä kangas kutistuu kankaan ominaisuuden verran, Leppälä sanoo.

Jotkut kotiompelijat jättävät kankaan hulpiot huolittelematta. Kangasliikkeessä ommellaan kaikki sivut ja varmistetaan, että verhot pysyvät suorina.

Hotellihuoneita muistuttava sisustus näkyy myös kodeissa.

– Aiemmin haluttiin, että verho erottuu seinästä. Nyt verho on usein samanvärinen, jotta sisustuksessa on jatkumoa.

Runsaus on kuitenkin tulossa takaisin.

– Kangaslaaduissa sametti on ollut suosittua jo muutaman vuoden ja on tulossa myös verhoihin. Suomessa sitä on näkynyt tyynyissä.

Tänä päivänä moni haluaa makuuhuoneeseen pimennysverhot. Tiivis samettiverho ajaa pitkälti saman asian.

– Pimennysverhoissa pimennysominaisuus on kudottu verhoon sisään. Myös pimennysverhoista löytyy kauniita kuoseja ja niitä voi käyttää yksinäänkin.

Tämän vuoden värimaailmaan kuuluvat vaalea hiekka, kiinan sininen sekä "taivaan ja maan värit".

– Kesäyön värejä ja aamuruskon punaista: lohenväriä, aprikoosia ja korallia, kalkittua violetti, taitettua vihreää ja minttua, Leppälä luettelee.

Ylivieskassa Leppälä on osallistunut joka vuosi messuille ja kangaskaupalla on osasto helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävillä Kotona-messuilla.

Kokkolassa Kulmakaappi myy myös verhokankaita ja liikkeessä on myös ompelupalvelu. Yli puolet verhoista ommellaan liikkeessä, sanoo Kulmakaapin yrittäjä Teemu Tuikka.

Keskustan kangaskauppojen loppuminen on tuonut jonkin verran lisää verhoasiakkaita liikkeeseen. Marimekon uusissa verhokuoseissa näkyvät vaalea beige, hyvin vaalea vihreä ja pellavan väri.

– Myös ruskea tulee kovaa kyytiä, Tuikka sanoo.

Miia Saari perusti vuosi sitten Kokkolaan Ompeluverstas-nimisen yrityksen, jossa hän ompelee sisustustekstiilejä ja tekee pienimuotoisia korjaustöitä. Töistä suuri osa on sisustussuunnittelijoiden kautta tulleita tilauksia asiakkaiden koteihin.

– Lisäksi on asiakkaita, jotka ovat ostaneet verhoja tai kankaita, joista muokatataan sopivat, Saari sanoo.

Ompeluverstaassa on tilauskankaat eli Saari tilaa näytteiden mukaan juuri tarvittavan määrän kangasta. Koko kangaspakkaa ei tarvitse tilata ja toimitusajat ovat kohtuulliset.

– Käyttämäni mallisto on laaja ja kestää hyvin. Vaikka näytteitä ei ole älyttömän paljon, aina on löytynyt sopiva, Saari sanoo.

Nykyään uudet kodit sisustetaan kerralla kuntoon eikä verhoja vaihdeta kovin usein. Tällä hetkellä tyylillisesti suosittuja ovat pitkä verhot, joita löytyy sivuverhoina, laskosverhoina ja valelaskosverhoina.

– Nyt halutaan selkeää. Kankaiden kuosilla luodaan näyttävyyttä, Saari sanoo.

Talviajan päätyttyä kun mennään kohti kesää, myös pimennysverhoilla on kysyntää.