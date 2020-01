Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistui syys-joulukuun aikana 218 opiskelijaa, joista 19 ei halunnut nimeään julkaistavaksi.

Insinööri (AMK), kemiantekniikka: Jaukkuri, Antti Juhani, Kokkola, Klapuri, Mika Tapani, Kalajoki, Korvela, Matias Kalervo, Kokkola, Lindfors, Matias Jussi Andreas, Kokkola, Malkamäki, Topi Samuli, Kokkola, Rajala, Hanna Riitta, Kokkola, Seppä, Jesse André, Kokkola, Viiperi, Matias Jussi Aleksi, Kokkola, Vikström, Daniel Mathias, Kokkola

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka: Autio, Tuomas Ari-Matti, Kokkola, Muhonen, Eija Helena, Kokkola, Saunamäki Jyri Sakari, Kokkola, Wikström, Minttu Emilia, Kokkola

Insinööri (AMK), tuotantotalous: Koskela, Milla-Maria, Ylivieska, Luukko, Sami Antero, Ylivieska, Myllylä, Mikko Johannes, Nivala, Saurento, Toni Pekka Johannes, Ylivieska

Insinööri (AMK) sähkötekniikka:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Marjoniemi, Touko Olavi, Haapajärvi, Peltokorpi, Jaako Viljami, Oulu

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka:

Adler, Sami Juhani, Toholampi, Manninen, Mikko Tapani, Pyhäjärvi, Nuolioja, Joonas Juho Sakri, Ylivieska, Pihkanen, Markku Tapio, Raahe, Tyybäkinoja, Sami Kauko, Pyhäjoki

Tradenomi (AMK): Emet, Jonas Gustav, Pietarsaari, Havisto, Hannu-Antti, Kokkola, Huikari, Sami Reima, Pihtipudas, Hänninen, Sami Toni Juhani, Kokkola, Inkinen, Oskari Elmeri, Kokkola, Isomaa, Teemu Juhani, Nivala, Jakobsson, Olivia Indira, Kokkola, Jylänki, Niina Maaria, Vantaa, Kallunki, Jenna Marjut, Kokkola, Kangastalo, Jenni Sara Sofia, Kokkola, Kankaanpää, Jussi Antti Eemeli, Haapajärvi, Kivijärvi, Satu Maarit, Kokkola, Korkiakangas, Ritja Edla Maria, Toholampi, Korkiakoski, Jenni Maria, Nivala, Kotka, Kati Johanna, Ylivieska, Lahti, Jonna Maria Eerika, Kokkola, Leipälä, Irina Emilia, Kokkola, Leppänen, Susanna Emilia, Toholampi, Linna, Sirpa-Liisa, Vaala, Liukkonen, Miika Aki Ilari, Kokkola, Luoma, Kati Hellin, Oulu, Mastokangas, Saara Kaisa, Ylivieska, Mustonen, Henri Mikael, Kokkola, Mäkelä, Marjo Katariina, Kokkola, Mäki, Aki Oskari, Tampere, Olkkola, Johanna Emilia, Toholampi, Pellikka, Niina Kaarina, Pyhäntä, Peltola, Antti Hannu, Kokkola, Pirttikoski, Joni Henrik, Raahe, Picado Arce, Stacy Yesenia, Helsinki, Pynttäri, Jimi Juhani, Kokkola, Rautio, Marko Antero, Ylivieska, Rissanen, Henna-Maria Tuulikki, Kokkola, Saarinen, Marja Reetta, Kokkola, Salmela, Joel Janne Mikael, Joensuu, Salo, Sami Vesa Viljami, Kokkola, Sirén, Heidi Maria Tuulikki, Kokkola, Sjöblom, Justiina Anastasia, Kokkola, Takanen, Katja Annukka, Sievi, Tuovinen, Tino Ilari, Joensuu, Uusimäki, Anne Elina, Kokkola, Varila, Tuija Maria Kyllikki, Kokkola, Vesala, Tiina Razavadii, Helsinki, Viitala, Mona Milla Jessika, Kokkola, Örnberg, Satu Maaria, Kokkola

Bachelor of Business Administration, Business Management: Chick, Dieudone Ndab, Helsinki, Dang, Dung Ngoc Thuy, Helsinki, Frambo, Roland Nkwa, Helsinki, Järvelä, Kirsi Marjatta, Kaustinen, Kandel, Kedar, Helsinki, Kandel, Krishna Hari, Helsinki, K C, Smriti, Vantaa, Le, Ngoc Huyen Thu, Vantaa, Lyazidi, Zakaria, Vaasa, Mahmud, Mir Hasan Ibna Mahmud, Kokkola, Mefodyeva, Victoria, Helsinki, Nguyen, Anh Kiet, Nguyen, Manh Hung, Kokkola, Nguyen, Nhu Huynh Ti, Kokkola, Nguyen, The Huy, Vantaa, Nguyen, Trung Hieu, Vietnam, Ntuchu, Rexdonald Gweko, Vantaa, Odusanya, Bolanle Funmilayo, Tampere, Omisakin, Yinka Waliyat, Espoo, Oyehan, Abdu-R-Rosheed Adewale, Espoo, Vo, Dinh Nhut Minh, Vietnam, Vo, Thi Quynh Huong, Helsinki

Bachelor of Business Administration, International Business: Boberg, Ida Johanna Michaelsdotter, Larsmo, Dahal, Nabin, Helsinki, Döfnäs, Josefine Alexandra, Jakobstad, Kareem, Oluwaseyi Emmanuel, Helsinki, Mamun, Md Mustafa, Pietarsaari, Okeke, John Paul Uchechukwu, Espoo, Subedi, Ishan, Nepal, Yimga Ndunbew, Ramses Jude, Helsinki, Åkerlund, Matilda Elisabet, Larsmo

Master of Business Administration, International Business Management: Akhtar, Farjana, Espoo, Akter, Fadia, Helsinki, Aslam, Zaman, Tampere, Islam, Mohammad Nazmul, Helsinki, Lovely, Fatema Akter, Helsinki, Mamun, Al, Helsinki, Ponom, Imran Khan, Pietarsaari, Rifat, Mohammed Masud Hasan, Vantaa, Ullah, Niamat, Helsinki

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoimintaosaaminen: Hollanti, Mervi Johanna, Konginkangas, Järvenpää, Susanna Annikki, Kaustinen, Korva, Jukka-Pekka, Pietarsaari, Köyhäjoki, Tiia Pauliina, Kaustinen

Sairaanhoitaja (AMK), hoitotyö: Dekker, Laura Amanda, Kokkola, Hakala, Jenna Karolina, Vaasa, Hirvi, Julia Ellinoora, Turku, Kalliokoski, Paula Eveliina, Veteli, Kangas, Sanni Sofia Matilda, Oulu, Karjalainen, Jarkko Juho Eemil, Kokkola, Karvonen, Aliisa Sofia, Kokkola, Klemola, Essi Karoliina, Kokkola, Koivisto, Essi Karoliina, Seinäjoki, Mastokangas, Niina Marianne, Ylivieska, Mänttäri, Jenna Maria, Kokkola, Oikari, Veli-Antti Juhani, Kokkola, Okkonen, Emma Inka Maria, Kokkola, Puumala, Sanna Emilia, Kokkola, Riuttanen, Taneli Kalle Aleksi, Kokkola, Saariaho, Emma Pauliina, Kokkola, Sabel, Josefiina Terttu Susanna, Kokkola, Savolainen, Ida Sofia, Kokkola, Tiihonen, Laura Maria, Kokkola, Tiilikka, Jannike Mariia, Kokkola, Untinen, Essi Johanna Karoliina, Toholampi, Uusikartano, Hanna Kaisa Marika, Kokkola, Övermark, Johanna Ella Maria, Kokkola

Sosionomi (AMK), sosiaaliala: Hanhisalo, Anu Maarit, Kokkola, Hautala, Janette Iida Aliina, Kokkola, Herranen, Maria Helinä Kristiina, Ylivieska, Hietanen, Piia Pauliina, Nivala, Hotakainen, Jenni Ilona, Kokkola, Ihonen, Suvi Tuulikki, Kokkola, Jukkola, Paula Inkeri, Merijärvi, Kananen, Heidi Tuulia, Kokkola, Kinnunen, Reetta Kaisa, Ylivieska, Kuorikoski, Henna Katariina, Kaustinen, Lamminen, Emma Vilhelmiina, Kokkola, Leppänen, Jenna Maarit, Kokkola, Löfbacka, Minna Kaarina, Ylivieska, Pohjoisaho, Alisa Maria, Kokkola, Pylkki, Oona Emma Julia, Kokkola, Rumbin-Siermala, Anna Maria, Kalajoki, Syrjälä, Emilia Katariina, Kokkola, Särkioja, Leila Inkeri, Ylivieska, Tuohimetsä, Hanna Maria, Kokkola, Virtanen, Tiia Emilia, Raahe

Bachelor of Health Care, Nursing: Dao Nguyen, Ngoc Huyen, Kokkola, Kanyingi, Robert Ndugire, Vantaa, Kipkoech, Milcah Jerono, Kälviä, Shrestha, Sami, Helsinki

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen: Kolppanen, Jaana Eveliina, Kalajoki

Terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen: Isokääntä, Tiina Maria Johanna, Ylivieska

Sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen: Manninen, Sanna Katriina, Kokkola, Pitkämäki Ihatsu, Piritta Leena Anniina, Vöyri

Yhteisöpedagogi (AMK), kansalaistoiminta ja nuorisotyö: Ahvenainen, Johanna Anniina, Savukoski, Hautaniemi, Jyrki Tapani, Sodankylä, Juurikka, Jere, Oulu, Kokkoniemi, Säde Sanni Päivi, Oulainen, Lakkapää, Julia Anna-Sofia, Oulu, Mäkelä, Inka Aliina, Ikaalinen, Nortunen, Tanja Susanna Annukka, Seinäjoki, Paukkeri, Pinja Maarit, Rovaniemi, Raudasoja, Elina Anni Linnea, Oulu, Röyttä, Riikka Eliina, Oulainen, Salmela, Jyri Sakari, Porvoo, Villman, Venla Mitzi Mathilda, Ilmajoki, Ålander, Kalle Juhani, Iisalmi

Bachelor of Engineering, Information Technology:

Gautam, Subash, Kokkola, Grzelaczyk, Szymon, Puola, Huang, Weixuan, Kokkola, Liang, Yuxuan, Kokkola, Ngo, Y Nhi, Kokkola, Nguyen, Hien Linh, Kokkola, Pandey, Janak, Helsinki, Yang, Mengqi, Kokkola

Bachelor of Engineering, Environmental Chemistry & Technology: Knabl, Magdalena Angelika, Itävalta, Le, Thien Canh, Turku, Nguyen, Thanh Nghia, Helsinki, Nguyen, Vinh Thanh, Ruotsi, Pandey, Prakash, Helsinki, Perä, Markus Mikael, Nurmijärvi, Thakur, Amresh Kumar, Helsinki, Zhang, Li, Helsinki

Bachelor of Engineering, Industrial Management: Chaudhary, Rupak, Ylivieska, Ivanov, Igor, Helsinki, Poudel, Soniya, Helsinki (Nepal)

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen: Pulli, Mikko Matias, Kokkola, Pylväläinen, Timo Eino Taneli, Ylivieska

Musiikkipedagogi (AMK): Mäkinen, Henna Pauliina, Evijärvi