Koronavirustartuntoja jo lähes 300, Wuhanin pormestari vahvisti kuusi kuolemantapausta – Mitä tapahtuu, jos WHO julistaa epidemian terveysuhaksi?

Kiinassa leviävään uudentyyppiseen koronavirukseen on sairastunut kymmenittäin lisää ihmisiä ja kuolemantapausten määrä on noussut kuuteen. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Lähes kaikki tapaukset on todettu Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Wuhanin pormestari Zhou Xianwang kertoi tiistaina Kiinan valtiontelevisiossa, että koronavirus on aiheuttanut jo kuusi kuolemantapausta. Pelkästään Wuhanissa on todettu viranomaisten mukaan 258 koronavirustartuntaa.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan tapauksia oli varmistettu yhteensä 291 maanantain loppuun mennessä. Epidemia on myös levinnyt yhä laajemmalle Kiinassa.

Tilannetta hankaloittaa se, että sadat miljoonat kiinalaiset valmistautuvat matkustamaan uudenvuoden loman viettoon. Terveysviranomaiset eri puolilla maailmaa ovat tehostaneet seulontaa.

Aiemmin tiistaina Kiina ilmoitti neljännestä kuolemantapauksesta ja THL tiedotti, että koronavirusepidemiaan on sairastunut yhteensä noin 220 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu hätäkokoukseen keskiviikkona, koska Kiina on vahvistanut koronaviruksen leviävän ihmisestä toiseen.

WHO:n paneeli päättää Genevessä siitä, täyttääkö tilanne kansainvälisen terveysuhan kriteerit. Nimitystä käytetään yleensä vakavimmista epidemioista, jotka uhkaavat levitä myös muihin maihin ja saattavat vaatia kansainvälisiä vastatoimia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo, että julistus on osin poliittinen ja osin tekninen.

Jos julistus tulee, WHO voi tehokkaammin antaa tilannetta koskevia suosituksia ja esimerkiksi kansainvälistä rahoitusta voidaan kohdentaa torjuntatoimien tukemiseen.

– Julistus ei suoraan tarkoita, että keskiviikkona kaikki muuttuisi radikaalisti. Se antaa osviitan siitä, että WHO:n arvion mukaan toimia täytyy kohdentaa tähän tehostutummin ja antaa uusia suosituksia tilanteen hoitoon. Suositukset voivat liittyä esimerkiksi matkustukseen, mutta rajoituksia WHO pyrkii välttämään.

WHO:n julistusta on kutsuttu Suomessa myös nimellä kansainvälinen kansaterveyden hätätila (Public Health Emergency of International Concern), mutta THL:n Sane pitää käännöstä liian dramaattisena ja harhaanjohtavana.

– Samaa käytettiin zika-aikana, mutta silloin suurin osa suomalaisista ei varmasti pitänyt sitä hätätilanteena. Hätätila antaa aihetta ylimääräiseen panikointiin. Termiä pitäisi välttää Suomessa, vaikka epidemia laajenisi Aasiassa.

Tällä hetkellä on voimassa kaksi WHO:n kansainvälisen terveysuhan julistusta. Toinen on ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa ja toinen liittyy poliotilanteeseen maailmalla.

– Esimerkiksi Kongossa epidemia levisi Ugandaan. Terveysuhka julistettiin, kun todettiin, että tilanne ei ole hallinnassa alueella. Samaan aikaan kokonaisriski Afrikassa ja etenkin Euroopassa on hyvin pieni. Jos jossain maailmankolkassa epidemia on iso ongelma, meidän ei tarvitse välttämättä ylireagoida asiaan, Sane toteaa.

– Maat saavat itse päättää käytännön toimista. On nähty myös ylireagointia, kuten Länsi-Afrikassa ebolaepidemiassa. Jos lopetetaan lennot ja suljetaan rajoja, se ei välttämättä johda yhtään sen parempaan lopputulokseen, vaan torjuntatoimet voivat jopa hidastua. WHO pyrkii siihen, että toimet ovat kohtuullisia.

Myös Suomen viranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti. Suomi luottaa asiassa Maailman terveysjärjestö WHO:n ja EU:n tartuntatautivirasto ECDC:n päivittyvään tilannearvioon.

– Tällä hetkellä todennäköisyys sille, että Suomesta löytyisi sairastunut, on pieni, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.

Lähipäivät tai -viikot osoittavat, tuleeko tilanteeseen muutos. Sanen mukaan on kaksi ratkaisevaa asiaa, jotka voisivat pahentaa tilannetta.

– Ensimmäinen on viruksen tarttuvuus eli kuinka tehokkaasti se leviää ihmisestä toiseen. Nyt ei ole havaittu merkkejä tehokkaasta leviämisestä. Sarsissa oli paljon sairaaloiden hoitohenkilökunnan tartuntoja, mutta nyt sitä ei ole havaittu. Toinen on viruksen aiheuttaman sairauden vakavuus. Kuolleisuus ei näytä yhtä vakavalta, kuin sarsissa.

Sanen mukaan viruksen tarttuvuus ja sen aiheuttama kuolleisuus voivat kuitenkin vielä muuttua, koska tilanne on vasta kehittymässä. Kiina kertoi maanantaina illalla, että virus on tarttunut ihmisestä toiseen, myös joihinkin hoitohenkilökunnan edustajiin.

Kiinassa leviävä koronavirus on sukua sars-virukselle, johon kuoli vuosina 2002–2003 noin 800 ihmistä ympäri maailmaa. Sars-epidemia alkoi Kiinasta.

Kiinan kommunistisen puolueen julkaiseman China's Global Timesin mukaan Kiinan hallitus ei saa toistaa epidemiassa sars-virusepidemian aikana tehtyjä virheitä. Tuolloin epidemiasta ei kerrottu julkisuuteen viikkoihin, vaikka sen tappavuus oli tiedossa.

Sanen mukaan Kiina on tunnistanut taudinaiheuttajan tällä kertaa kohtuullisen nopeasti ja jakanut tietonsa viruksen perimästä eteenpäin niin, että muut maat ovat voineet kehittää valmiuksia ja WHO on tehnyt riskiarvion.

WHO ei suosittele erityisiä toimia Kiinaan matkustaville. Myöskään Suomi ei ole antanut matkustusrajoitteita. Suomesta ei ole suoria lentoja Wuhaniin.

– Riski saada joku muu hengitystieinfektio on suurempi. Normaalia käsihygieniaa ja aivastustekniikkaa suositellaan, Sane sanoo.

Virus on jäljitetty Kiinan keskiosassa sijaitsevaan 11 miljoonan asukkaan Wuhanin kaupunkiin, jossa todettiin viikonlopun aikana 136 uutta sairastunutta. Tätä ennen sairastuneita oli 62. Kaikki kuusi kuollutta ovat Wuhanista.

Virus on levinnyt Kiinassa esimerkiksi pääkaupunkiin Pekingiin, jossa sairastuneita on viisi. Lisäksi viisi 14 tapausta vahvistettiin etelässä Guandongissa ja kaksi Shanghaissa maanantain loppuun mennessä. Tiistaina vahvistettiin epidemian leviäminen yhä laajemmalle, kun idässä Zheijangin maakunnassa todettiin viisi tapausta ja pohjoisessa Tianjinin kaupungissa kaksi.

Yksittäisiä sairastuneita on todettu myös Kiinan ulkopuolella. Tartunnan saaneet ovat oleskelleet ennen sairastumistaan Wuhanissa.

Etelä-Korea vahvisti yhden sairastapauksen, maan tartuntatautivirasto kertoi maanantaina. Potilas on 35-vuotias kiinalainen nainen, joka lensi sunnuntaina Etelä-Koreaan Wuhanista.

– Hänen kanssaan samassa tilassa olleita matkustajia ja lennon henkilökuntaa tutkitaan sairastumisen varalta, Etelä-Korean viranomaiset kertoivat.

Thaimaasta on löydetty kaksi sairastunutta ja Japanista yksi. Kaikki olivat joko kotoisin Wuhanista tai käyneet siellä.

Australian yleisradioyhtiö uutisoi tiistaina, että myös Australiassa epäillään ensimmäistä koronavirustartuntaa. Wuhanista matkalta palannut mies on karanteenissa Brisbanen kodissaan, kunnes testien tulokset valmistuvat. (https://www.abc.net.au/news/2020-01-21/coronavirus-brisbane-person-released-from-isolation-tested/11886164)

