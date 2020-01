Ylivieskalaisen Kuntokeskus Puntin omistaja vaihtuu: Toimintaa jatkaa ylivieskalainen personal trainer Nina Ojakippola

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalainen liikemies ja rakennusliikkeen omistaja Antti Rantala on myynyt Kuntokeskus Puntin, joka sijaitsee Ylivieskan ydinkeskustassa. Uusi omistaja on ylivieskalainen personal trainer Nina Ojakippola.

Rantala omistaa puntin Kallanportti Oy:n kautta.

– Perimmäinen syy myyntiin on oman rakennusliikkeen kasvanut toiminta. Ei ole jäänyt aikaa kehittää puntin toimintaa, Rantala sanoo

Rantala on etsinyt sopivaa jatkajaa viime vuodesta lähtien.

– Minua on harmittanut, että Puntti on jäänyt rakennusliiketoiminnan varjoon. Halusin sille paremman kodin ja omistajan, joka haluaa viedä yritystä eteenpäin ja kehittää toimintaa.

Rantalan mukaan Puntilla on mennyt kohtuullisen hyvin, ja menestymisen edellytykset ovat olemassa.

– Kilpailuhan on tällä alueella liiankin kova, kun kaupungissa on neljä salia. Mutta Puntin sali on tilava ja puitteet ovat kohdillaan. Salissa on ilmastointi ja jäähdytys sekä uusi laitekanta.

Sali on kooltaan noin 500 neliötä. Kuntosali-harjoittelun lisäksi Puntissa voi harjoitella crossfit-tyyppisesti aerobisella ja toiminnallisella puolella.

Uusi omistaja on tuttu kasvo ylivieskalaisille treenaajille. Nina Ojakippola on työskennellyt Puntissa personal trainerina sen perustamisesta saakka. Hänellä on usean vuoden ajalta kokemusta ja koulutusta ryhmäliikuntatuntien ohjaajana.

– Nyt on aika siirtyä tekemään kokopäiväisesti työtä, jota olen tehnyt 30 vuotta sivutoimisesti, Ojakippola perustelee.

Uusi yrittäjä aikoo kehittää toimintaa nykyistä monipuolisemmaksi. Sama koskee myös personal trainer -palveluja.

Ylivieskan neljä kuntosalia ovat erityyppisiä, mikä on Ojakippolan mielestä hyvä asia myös asiakkaan kannalta. Jokaisella salilla on oma vahvuutensa.

– Potentiaalista asiakaskuntaa Ylivieskassa on vielä, kunhan sen tavoittaa. Toivon, että pystyn pitämään Puntin matalan kynnyksen salina, jonne ihmiset uskaltavat tulla ja uskaltavat kysyä neuvoja treenaamiseen, Ojakippola sanoo.