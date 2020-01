A-Katsastuksen yt-neuvotteluista koituu seurauksia alueen katsastuskonttoreille – Kaustisen Autokatsastuksen taru päättyy tammikuun lopussa, A-Katsastus Kokkolan henkilöstömäärä vähenee yhdellä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Katsastustoiminta Kaustisella loppuu tammikuun lopussa, kun A-Katsastus-konserniin kuuluva Kaustisen Autokatsastus sulkee ovensa. Ovien sulkeminen tosin on kyseenalainen ilmaus, sillä Ajovarman palveluita tarjotaan edelleen samassa osoitteessa kahtena päivänä viikossa. Vuokrasopimus päättyy keväällä, jolloin uudet tilat Ajovarman palveluille etsitään muualta Kaustiselta.

– Aseman sulkeminen on aina viimeinen keino, mutta Kaustisen-aseman osalta emme ole löytäneet riittävästi muita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi, A-Katsastus Oy:n toimitusjohtaja Petri Haikola kommentoi.

Kaustisen Autokatsastuksen esimies Jarkko Salmela kertoo saaneensa tammikuun alussa tiedon johdon päätöksestä sulkea Kaustisen-asema. Päätös oli kova yllätys.

– Pahalta tuntuu. Olen ollut nelisen kuukautta esimiehenä. Intoa oli lähteä hommaa kehittämään. Ei kuitenkaan ehtinyt vakuuttamaan yrityksen johtoa, jotta pääsisimme jatkamaan, Salmela kuvailee tuntojaan.

– Yksi työntekijä irtisanotaan Kaustiselta ja yksi Kokkolasta. Kaustisella on tällä hetkellä yksi katsastusmies, ja yksi henkilö on lupapalveluissa. Kokkolassa on menty kahdella katsastajalla, yksi näillä näkymin jää. Kilpailutilanne on niin kova, että se pakottaa järkeistämään toimintoja, Kaustisen Autokatsastuksen lisäksi A-Katsastus Kokkolan esimiehenä toimiva Salmela kertoo henkilöstömuutoksista.

Kaustisen Autokatsastus Oy:lle myönnettiin katsastustoimilupa 4.1.1999. Yritys siirtyi osaksi A-Katsastus-konsernia vuonna 2008.

Kuten todettua, myös Kokkolassa puhaltavat muutoksen tuulet. A-Katsastus Kokkolan tarina jatkuu Mestarintien sijaan Vaunumiehenkadulla Kallen Katsastuksen entisissä tiloissa. Muutto tapahtuu helmikuun alussa.

– Ajovarman palvelut eli lupapalvelut ja ajokokeet pysyvät Mestarintiellä. Sen sijaan halli tyhjenee, eli katsastustoiminta vaihtaa paikkaa, Salmela selventää.

– Nykyiset katsastustilat ovat aika isot. Kun henkilöstömäärä vähenee, pärjäämme pienemmillä tiloilla. Uusi tila on sopivampi ja järkevämmän kokoinen kuin nykyiset tilat, hän taustoittaa.

Salmela lisää, että katsastustoiminta jatkuu samankaltaisena. On tosin mahdollista, että tilaratkaisujen takia asema joutuu luopumaan raskaan kaluston katsastuksesta. Tämä asia tarkentuu tammikuun aikana.

Salmelan käyttämä toimintojen järkeistäminen on käypä kattotermi tai -ilmaus kuvaamaan joulukuussa 2019 päättyneiden A-Katsastuksen yt-neuvottelujen seurauksia. Niitä ovat muun muassa asemaverkoston supistaminen ja henkilöstön vähentäminen.

Nämä tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet taas johtuvat muutoksista katsastusalalla, jonka tilannetta Haikola luonnehtii haastavaksi.

Alalla on jo pitkään ollut ylikapasiteettia eli runsasta asematarjontaa autokantaan nähden. Asemien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa kymmenen vuoden aikana. Ylikapasiteetti on paitsi koko maassa myös Keski-Pohjanmaalla esiintyvä ilmiö.

Keväällä 2018 voimaan tuli lakimuutos, joka harvensi autojen katsastusväliä. Tämä puolestaan pienensi katsastusmääriä. Ylikapasiteetin, lakimuutoksen ja katsastusmääränotkahduksen myötä osa katsastusasemista on tappiollisia tai heikosti kannattavia.

Noin 180 aseman laajuinen A-Katsastus ei takuulla ole ainoa muutoksien kanssa kipuileva katsastusalan ketju.

– Tavoitteena on, että yrityksen asemaverkosto on tehokas ja kannattava alan muuttuvasta tilanteesta huolimatta. Keskittämällä ja kehittämällä verkostoa pystymme palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin ja joustavammin, Haikola paaluttaa.