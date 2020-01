Tapani Postilan kolumni: Viidenkympin viileä villitys – Kun elämänlankakin uhkaa jäätyä

Kunnon karvalakki, kaksi toppatakkia päällekkäin ja kelkkakengät sisältäen vankan kerroksen sukkia. Tarvitaan kerrospukeutumista ja kasvojen suojaamista kylmältä. Sitten täytyy olla henkinen kylmänkestävyys ladattuna täyteen, ja pientä kylmettymistä ei pidä hätkähtää. Varustus pitää olla kohdallaan, jos mielii pakkasherran kanssa painia ulkona.

Reippaan pakkasen kanssa ei ole leikkimistä. Reippaalla pakkasella en tarkoita parinkymmenen miinusasteen pakastelua vaan tuollaista viidenkymmenen celsiuksen miinusmerkkistä keliä, jossa kylmettyminen muuttuu ulkosalla jo selviytymiseksi. Kun pakkasta on saman verran kuin keskimäärin tammikuussa venäläiskylä Oimjakonissa. Paljon.

Tämän alkuvuoden lämpimän tammikuun keskellä on hyvä muistella aikaa, kun talvi ja kylmä kuuluivat täälläkin vielä erottamattomasti yhteen. Tammikuisen vesiloskan keskellä eläessä on jopa mukavaa kaivaa muistoista hetkiä, kun silmäripset jäätyivät kiinni ja varpaat alkoivat kelkkakenkien sisässä potea tunnottomuutta.

Oma eletty pakkasennätys on jo vuosikymmenten takaa. Tähän ikään on ehtinyt kokea kylmiä ja vielä kylmempiäkin talvia, mutta vuoden 1999 tammikuuta ei ole voittanutta. Pakkaspäivänä 28.1. karvalakin altakin lämpö haihtui, ja parin toppatakin kerroskin päästi kylmää sisään.

Mittari näytti tuona päivänä lappilaisessa Kittilän Pokassa ennätyksellistä –51,5 astetta. Toppapompat päällä ulkoilin työn puolesta samoihin aikoihin Sodankylässä. Kylän keskustan tuntumassa olevassa Ilmassa pakkanen kiri –46,3 asteeseen. Sodankylän lukemaa pidettiin purevuudessa pokkalaisten tulosta jopa viisi astetta kireämpänä.

Kylmä on vain mielentila. Tuo lausahdus on jäänyt jostakin mieleen, mutta viileän viidenkympin kylmäkyydissä mielikin uhkaa jäätyä. Lämpimistä sisätiloista ulos astuessa huomaa pakkashuurunkin olevan jäätymässä ja kaiken liikkeen ulkona pysähtyneen. Mikään ei liiku. Eläimet ovat suojissa ja luonto on pysähtynyt.

Talojen piipuista kylmän jäykistämä savu menee tikkusuorana taivaalle ja autot ovat paikoillaan pakkasen piteleminä. Ulos uskaltautuneelle pienet pakkasenpuremat viidenkympin kylmyydessä kuuluvat luontaisetuihin. Kun elämänlankakin uhkaa jäätyä, niin tietää kunnioittaa kylmää.