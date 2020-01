KPV menossa Suomen cupiin 22 sopimuspelaajan ryhmällä – Jaro täydentää miehistöään vielä ennen lauantaina pelattavaa avausottelua.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon Suomen cup pyörähtää Ykkösen joukkueiden osalta käyntiin lauantaina. Kokkolan Pallo-Veikot saa kotihallissa vastaansa AC Oulun ja Pietarsaaren Jaro aloittaa Telluksessa AC Kajaanin kanssa.

K-P:n piirin joukkueiden tilanne on keskenään erilainen. KPV:llä on sopimukset 19 kenttäpelaajan ja kolmen maalivahdin kanssa. Jaro kokosi tammikuun puoliväliin mennessä lähinnä omista kasvateista 15 pelaajan ryhmän ja täydentää sitä tällä viikolla muutamalla uudella sopimuksella.

Cupin alkulohkossa on kuusi joukkuetta, joista kaksi parasta etenee 16 parhaan joukkoon.

– Jokainen peli halutaan tietysti voittaa. Tärkein juttu on ajaa omaa pelitapaa sisään. Haetaan yhtenäistä ideaa, miten puolustaa ja miten hyökätä. Ryhmityksiä kokeillaan cupissa ja haetaan kokoonpanoa kauden avaukseen, selventää KPV:n valmentaja Jani Uotinen cupiin asetettuja tavoitteita.

Uotinen luonnehtii joukkuettaan viimekautista nuoremmaksi ja kotimaisemmaksi. Uudet pelaajat ovat valmentajan mukaan kotiutuneet hyvin Kokkolaan.

– Halusimme joukkueen ajoissa kokoon ja se saatiin. Nyt ei tarvitse kiireellä ottaa uusia pelaajia ryhmään.

Jos Jani Uotisen toive toteutuisi, ottaisi hän joukkueeseen vielä yhden hyökkääjän.

Tuoreista kasvoista toppari Tommi Saarinen (ex-Honka) ja kymppipaikan Aleksi Pahkasalo (ex-KTP) kehuvat kilvan harjoitusten ja pelikavereiden tasoa.

– Treenit ovat menneet hyvin ja tempo on ollut korkealla. Seurassa on yllättävän hyviä nuoria pelaajia. Harjoituksen taso ei laske, vaikka junnuja on mukana. Aika harva joukkue vetää tämän tason treenejä Ykkösessä, kaksikko arvelee.

Saarinen muistaa pelanneensa juniorina Kokkola cupissa ja myöhemmin Keskuskentällä Ykkösen nousupelissä KPV:tä vastaan.

– Viimeisten parin viikon aikana olen oppinut kaupungista paljon lisää. Juhlavuodesta, tervanpoltosta, ..., espoolainen ynnää.

AC Oulu, kuten myös Jaro ja AC Kajaani aloittavat cupin nuorentuneilla, uudistuneilla ja rakennusvaiheessa olevilla joukkueilla.

Jaro kohtasi lauantaina SJK:n ja pysyi sen kyydissä tunnin. Valmentaja Niklas Käcko oli tyytyväinen näkemäänsä, sillä kentällä oli lähes pelkästään ns. omia poikia.

– SJK-peli antoi aika paljon. Sen perusteella voimme lähteä ihan luottavaisin mielin cupiin. Mitään varsinaista tavoitetta ei ole, mutta kyllä Jarolla on mahdollisuudet kahden parhaan joukkoon. Tärkeintä on kehittää peliä kesää varten.

Käckoa miellyttää erityisesti cupin otteluohjelma. Jaro saa kolme joukkuetta kotiinsa ja vieraspelit pelataan SJK Akatemian ja VPS:n kentillä.

– Asetelma on oikein hyvä, kun Kajaani, Oulu ja KPV tulevat Pietarsaareen. Lauantaiksi ryhmää täydennetään niin, että saamme 18 nimeä pöytäkirjaan, Käcko valaisee.

Aivan uusia löytöjä ei kokoonpanoon ole juuri nyt tulossa, vaan valmentaja lupailee sopimuksia jo harjoituksissa nähdyille pelimiehille.

Mikäli Jaro ei mene cupissa jatkoon, toivoo Niklas Käcko joukkueelle paria harjoituspeliä pelattavaksi kauden kynnyksellä.