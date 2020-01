Chydenius ja musiikki -konsertti kertoo monipuolisesti monipuolisesta vaikuttajasta – Suurmiehestä, jonka opit ovat edelleen ajankohtaisia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mutta miksi vain yksi esitys!

Vaikka Chydenius & musiikki -työryhmän yksi jos toinenkin tekijä pyytelee anteeksi tietämättömyyttään Kokkolan suurmiehestä Anders Chydeniuksesta, niin paikkakunnalla arvostus on maan keskiarvoa korkeammalla. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ideasta liikkeelle lähtenyt dramatisoitu konsertti myydään loppuun, ja toiselle esitykselle olisi ollut tarvetta.

Menekki ehkä ihan pikkuisen yllätti tekijätkin, mutta kamariorkesterin ohjelmistokoordinoija Lauri Pulakka ei malta olla heittämättä, että jos kaupungissa olisi kunnon kokoinen kulttuurisali, tätä yleisön mieliharmia ei tiedotustilaisuudessa tarvitsisi vatvoa.

Orkesterin intendentti Marjukka Puutio huomauttaa, että perjantain kenraaliin on kuitenkin kutsuttu alueen lukiot ja musiikin opiskelijat. Esitykseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kun konservatorion isoon saliin ei nimestään huolimatta mahdu kuin parisataa kokijaa, eivät kaikki kutsututkaan mahdu paikalle.

– On mahdollista, että esitys ehkä vielä uusitaan, kunhan aikataulut saadaan sovitettua, puhaltaa myös orkesterin 1. soolosellistinä soittava Pulakka pientä toivonkipinää.

Elina Mustonen (myös cembalo), Rabbe Smedlund ja Juha Vuorinen ovat oppineet paljon Anders Chydeniuksesta. Jukka Lehojärvi

Esityksen ohjaaja ja käsikirjoittaja Vesa Tapio Valo, näyttelijät Elina Mustonen (myös cembalo), Rabbe Smedlund ja Juha Vuorinen aloittavat vuorollaan puheenvuoronsa anteeksipyynnöllä, sillä kukaan kolmesta kulttuurintekijästä ei ole tiennyt, millainen edelläkävijä ja suoranainen valonnäyttäjä Alavetelistä Kokkolan kirkkoherraksi siirtynyt Chydenius oli.

– Siniketut, rokotevastaisuus tai vanhustenhoito – sote. Näihin kaikkiin Anders Chydeniuksella oli oma näkemys ja vastaus, sanoo Vesa Tapio Valo eikä liioittele yhtään. Liekö syynä synnyinpitäjä, Sotkamo, joka 1700-luvulla oli todellista korpea, antanut eväät pojalleen maanläheiseen ja ihmistä ymmärtävään asenteeseen.

Chydenius-tutkija Pertti Hyttinen ja kamariorkesterin 1. soolosellisti Lauri Pulakka. Jukka Lehojärvi

Chydenius-tutkija Pertti Hyttinen muistuttaa, että Chydeniuksella oli papin koulutus, ei hän kansantaloustieteilijä ollut. Silti mies tuli tunnetuksi talousopeistaan, joita hän laati vain ympäröivää yhteiskuntaa tarkastelemalla.

Valo jatkaa, että Chydeniukselle uskonto ei ollut kiiltävän puleeraamista vaan käytännön tekoja. Hän koki kovaa vastustusta, mutta seisoi yksin tuulessa eikä taipunut.

– Jo Alavetelissä nuori pappi keskittyi maatalouden ja terveydenhoidon kehittämiseen.

Hyttinen kertoo Chydeniuksen ajaneen vapauden ja tasa-arvon aatetta, jonka hän laajensi myös uskonnonvapauteen. Hämmästyttävää sekin, että 1770-luvulla hän haki Tukholmasta opiskelupaikkaa nuorille naislaulajille, ja jo naislaulajan julkinen esiintyminen oli ennenkuulumatonta. Tämäkin tapahtui ensimmäisenä ruotsinkielisellä Teerijärvellä kirkon vihkiäisissä.

– Lapset ja nuoret, vanhukset ja osattomat, kuten heittopusseina pidetyt rengit ja piiat – heidän kaikkien asiaa Chydenius ajoi.

Maanläheinen on Valon dramatisointikin, sillä esimerkiksi Rabbe Smedlund on pässi, rodultaan merinolammas ja Elina Mustonen riikinkukko. Kokkolan kaupunginteatterin johtaja Juha Vuorinen sentään on itse Anders Chydenius.

– Kerron tarinaa eläinten kautta. Toivon, että esitys olisi koko perheelle sopiva, Valo selvittää.

Esityksen ohjaaja ja käsikirjoittaja Vesa Tapio Valo ja Chydeniusta näyttelevä Juha Vuorinen. Jukka Lehojärvi

Luvattoman paljon on puhuttu draamasta, kun esityksessä pääosassa on kuitenkin musiikki. Konsertin yhteydessä juhlistetaan kamariorkesterin levyä, joka sisältää pelkästään musiikkia Anders Chydeniuksen nuottikirjastosta, jossa on Lauri Pulakan laskelmien mukana puolensataa teosta. Yksi levytys on jo tehty, kaksikymmentä vuotta sitten ja nyt on toisen äänitteen vuoro. Vielä jää paljon teoksia julkaisemattakin.

Pulakka jakaa musiikin säveltäjänimet kolmeen osaan. Ensimmäiseksi ovat tunnetut teokset, jotka soittavat kelloja tavallisen kuulijankin korvissa, toiseksi tulevat aikansa kuuluisat säveltäjät ja kolmanneksi ne tekijät, joista moni musiikin ammattilainenkaan ei ole koskaan kuullut mitään.

– Mutta kaiken kaikkiaan hienoa musiikkia, sanoo Pulakka.

Näin komean esityksen mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston tuki sekä kamariorkesterin ja kaupunginteatterin yhteistyö.

– Kerrankin meille ei tarjottu sisältöä ja pyydetty puitteita, vaan me tuomme konservatoriolle teknistä osaamista ja puvustuksen sekä yhden näyttelijän. Ainoa mahdollisuus oli minulla, sillä kaikki teatterin näyttelijät ovat kiinni teatterin produktioissa, kertoo Juha Vuorinen.

Konservatorion salissa Chydenius ja musiikki pe 24.1. klo 19. Konsertti-intro klo 18.15.