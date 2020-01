Republikaanit ovat estämässä demokraattien pyrkimykset hankkia uusia todisteita – Reutersin mukaan tämä ennakoi Trumpille suotuisaa oikeudenkäyntiä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin ensimmäisessä käsittelypäivässä on keskusteltu säännöistä, ja ainakin New York Timesin mukaan tämä on vain laajentanut taistelun elementtejä.

Republikaanienemmistöinen senaatti esti tiistaina demokraattien yritykset hankkia todisteita ja kutsua todistajia oikeudenkäyntiin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tämä on varhainen merkki siitä, että oikeudenkäynti saattaa edetä Trumpin kannalta suotuisilla linjoilla.

Käynnissä on nyt Yhdysvaltain historian kolmas presidenttiä koskeva virkarikosoikeudenkäynti. Trumpin pääjuristi kuvasi tapausta perusteettomana pyrkimyksenä kumota vuoden 2016 vaalit. Demokraattien edustaja taas kertoi, että vallan väärinkäytöksistä oli "ylivoimainen" näyttö.

Reuters kertoo seitsemän jälkeen keskiviikkoaamuna Suomen aikaa, että demokraattiien johtaja Chuck Schumer ehdottaa, että entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton haastetaan todistamaan oikeuteen.

Kahdeksan jälkeen aamulla Reuters uutisoi, että republikaanijohtaja Mitch McConnell haluaa estää demokraattien vaatimuksen Boltonin todistamisesta.

Trumpitse ei ollut paikalla virkarikosoikeudenkäynnin avauspäivänä, vaan osallistui Maailman talousfoorumin kokoukseen Sveitsin Davosissa. Laskeuduttuaan Davosiin Trump kommentoi virkarikosoikeudenkäyntiä kutsumalla sitä huijaukseksi.

New York Timesin mukaan Trump on "karjunut" Twitterissä oltuaan ensin tunteja hiljaa.

– Hän työnsi yli 30 twiittiä muutamassa minuutissa kierrättämällä eri viestejä, lehti kirjoittaa.

Trumpin virkarikosoikeudenkäynti alkoi senaatissa tiistaina illalla Suomen aikaa.

Oikeudenkäynti alkoi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnellin ja demokraattijohtaja Chuck Schumerin puheenvuoroilla, joissa nämä kiistelivät siitä, millä säännöllä oikeudenkäynti tulisi käydä.

McConnell toisti omassa puheenvuorossa jo aiemmin esittämänsä säännöt. Schumer puolestaan käytti oman puheenvuoronsa niiden haukkumiseen.

McConnell on puolustanut oikeudenkäynnin sääntöjä sillä, että myös Bill Clintonin virkarikosoikeudenkäynti vuonna 1999 käytiin samoilla säännöillä. Schumerin mukaan säännöt eivät ole lähellekään samat.

McConnell sanoi avauspuheenvuorossaan myös, että aikoo jättää pöydälle kaikki yritykset kutsua todistajia prosessin alussa.

Kiista siitä, millä säännöillä oikeutta käydään, puhkesi republikaanien ja demokraattien välille jo ennen oikeudenkäynnin alkua. McConnell ehdotti maanantaina sääntöjä, jotka johtaisivat hyvin nopeaan oikeudenkäyntiin.

McConnellin ehdotuksessa sekä syyttäjille että Trumpin puolustukselle annetaan kummallekin 24 tuntia aikaa omien argumenttiensa esittämiseen.