Oona Airola mukana Jussi-kisassa – Aurora kahmi eniten ehdokkuuksia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalaislähtöinen näyttelijä Oona Airola on ehdolla sivuosa-Jussin saajaksi elokuvasta Aurora, joka kahmi reilut kymmenen Jussi-ehdokuutta. Airola on aiemmin saanut Jussin sekä pääosasta (Oma maa) että sivuosasta (Hymyilevä mies). Hän on mukana myös elokuvassa Koirat eivät käytä housuja, joka sekin sai yhdeksän ehdokkuutta.

Jussi-ehdokkuuksia sai parikymmentä eri elokuvaa. Upea Marian Paratiisi, jonka käsikirjoittajista löytyy kokkolalaislähtöinen Jan Forsström, sai vain yhden ehdokkuuden lavastussuunnittelusta.

Ehdolla olevista elokuvista peräti neljä nähtiin Kokkolan Kinojuhlilla viime syksynä. Juhlien ohjelmistossa olleista elokuvista Aurora keräsi 13 ja Tottumiskysymys neljä ehdokkuutta sekä lyhytelokuva Kaksi ruumista rannalla ja Marian paratiisi kumpainenkin yhden.

Muut ehdolla olevat elokuvat ovat: Tuntematon mestari (4), Diva Of Finland (3), Olliver Hawk (2), Baby Jane (2), Iron Sky: The Coming Race (2), Vedenneito (1), Aatos ja Amine (1), Veeran maaginen elämä (1), Olen suomalainen (1), Äiti (1), Risto Räppääjä ja pullistelija (1), Onko sulla nälkä? (1), Keppi (1) ja Täydellinen joulu (1).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jussi-ehdokkaat valittiin tiistai-iltana Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa, jossa kiihkeiden keskustelujen ja äänestyksien päätteeksi listattiin vuoden 2019 kotimaisten elokuvien parhaimmisto. Ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva, ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Raadin mukaan kotimaisen elokuvan vuosi 2019 oli värikäs ja monimuotoinen. Ensi-iltoihin kuuluivat niin suuren budjetin tieteisseikkailu ja koominen sarjakuvafilmatisointi kuin kaksi Lappiin sijoittuvaa kasvukuvausta, unohtamatta lastenelokuvaa ja elämäkerrallista draamaa. Pitkä suomalaiselokuva myös hyväksyttiin Cannesin festivaalien ohjelmistoon tiukan seulan läpi.

Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä. Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbacka on Filmiauran jäsen.

Ehdokkaiksi päässeet kolme lyhytelokuvaa ovat yleisön katsottavissa Yle Areenassa kuukauden ajan ennen Jussi-gaalaa, joka nähdään 20.3. suorana lähetyksenä Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallista MTV3-kanavalla. Ensimmäiset Jussit jaettiin vuonna 1944.

Yleisö voi tuttuun tapaan valita oman suosikkielokuvansa, jolle jaetaan kunniakirja. Äänestys on käynnissä 18.2.-18.3. välisen ajan osoitteessa elisa.fi/jussit.

Ehdokkaat kategorioittain:

Paras elokuva: Aurora – tuottaja Max Malka, Diva of Finland, – tuottajat Mika Ritalahti ja Niko Ritalahti, Koirat eivät käytä housuja – tuottajat Aleksi Bardy ja Helen Vinogradov, Tottumiskysymys – tuottaja Elli Toivoniemi, Täydellinen joulu – tuottaja Jesse Fryckman.

Paras ohjaus: Miia Tervo – Aurora, Elli Toivoniemi, Kirsikka Saari, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi ja Miia Tervo – Tottumiskysymys, Jukka-Pekka Valkeapää – Koirat eivät käytä housuja.

Paras naispääosa: Mimosa Willamo – Aurora, Jaana Saarinen – Äiti, Suvi-Tuuli Teerinkoski – Diva of Finland.

Paras miespääosa: Matti Ristinen – Olen suomalainen, Pekka Strang – Koirat eivät käytä housuja, Amir Escandari – Aurora.

Paras naissivuosa: Miitta Sorvali – Aurora, Pirjo Lonka – Tuntematon mestari, Oona Airola – Aurora.

Paras miessivuosa: Chike Ohanwe – Aurora, Ylermi Rajamaa – Risto Räppääjä ja pullistelija, Johannes Holopainen – Tottumiskysymys.

Paras käsikirjoitus: Elli Toivoniemi, Kirsikka Saari, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi ja Miia Tervo – Tottumiskysymys, Anna Heinämaa – Tuntematon mestari, Miia Tervo – Aurora.

Paras kuvaus: Pietari Peltola – Koirat eivät käytä housuja, Arsen Sarkisiants – Aurora, Mika Orasmaa – Iron Sky: The Coming Race.

Paras musiikki: Michal Nejtek – Koirat eivät käytä housuja, Markku Kanerva – Vedenneito, Risto Ylihärsilä – Diva of Finland

Paras äänisuunnittelu: Micke Nyström – Koirat eivät käytä housuja, Olli Huhtanen – Baby Jane, Kirka Sainio – Tuntematon mestari

Paras leikkaus: Mervi Junkkonen – Koirat eivät käytä housuja, Antti Reikko – Aurora, Markus Leppälä – Olliver Hawk

Paras lavastussuunnittelu: Kaisa Mäkinen – Tuntematon mestari, Jaagup Roomet – Marian Paratiisi, Kari Kankaanpää – Aurora.

Paras pukusuunnittelu: Frank Bohn, Margarethe Pszywara, Charlotte Willems – Iron Sky: The Coming Race, Jouni Mervas – Aurora, Sari Suominen – Koirat eivät käytä housuja.

Paras maskeeraussuunnittelu: Aija Beata Rjabovska – Koirat eivät käytä housuja, Salla Yli-luopa – Aurora, Marjut Samulin – Baby Jane.

Paras dokumenttielokuva: Aatos ja Amine – ohjaus Reetta Huhtanen, tuottajat Hannu-Pekka Vitikainen, Hanne Phlypo ja Alex Tondowski, Olliver Hawk – ohjaus Arthur Franck, tuottaja Oskar Forsten, Veeran maaginen elämä – ohjaus Tonislav Hristov, tuottajat Kai Nordberg ja Kaarle Aho.

Paras lyhytelokuva: Keppi – ohjaaja Teppo Airaksinen, Kaksi ruumista rannalla – ohjaaja Anna Paavilainen, Onko sulla nälkä? – ohjaaja Teemu Niukkanen.