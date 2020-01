Verohallinto hakee päihdekuntoutusyritys Minnesota-Hoito Oy:tä konkurssiin yli 30 000 euron velkojen takia – Yksi yrityksen jatkohoitopaikoista sijaitsee Kannuksessa, hoito jatkuu normaalisti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sanomalehti Ilkka uutisoi (21.1.), että Verohallinto hakee päihdekuntoutusyritys Minnesota-Hoito Oy:tä konkurssiin.

Konkurssihakemus on jätetty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen 17. tammikuuta 2020. Saatavia on reilut 31 000 euroa. Maksukehotus on annettu velalliselle tiedoksi.

– Meitä ei ole vielä asetettu konkurssiin. Ei tuon rahasumman takia tarvitse asettaa konkurssiin. Tuollainen velka ei ole ylitsepääsemätön velka. Jos olisi yksi nolla lisää, olisi paha tilanne, Minnesota-Hoito Oy:n toimitusjohtaja Simo Seppelin puolustautuu ja vahvistaa velkasumman suuruusluokan pitävän paikkaansa.

– Tietysti meillä on ollut hiljaista, liiankin hiljaista pitkään. Tiedän, että kaikilla on kovaa. Jos me olemme tehneet tappiota, muut ovat tehneet vieläkin pidempään, Seppelin jatkaa.

Hoidot jatkuvat tällä hetkellä Seppelinin mukaan "ihan normaalisti", eli potilaita otetaan vastaan.

Minnesota-Hoito on toiminut vuodesta 1993 Lapualla. Hoitokeskus alkoholisteille, sekakäyttäjille ja läheisriippuvaisille löytyy Lapuan lisäksi Lahdesta. Jatkohoitoa tarjotaan yli kymmenellä paikkakunnalla. Lähin niistä sijaitsee Kannuksessa.