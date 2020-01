Keskipohjanmaan tv-viikon valinta: Palkokasveista syntyy ihmispaholaisia

★ ★ ★ ★

Ihmispaholaiset.Ohjaus Philip Kaufman, 1978Yle Teema to 30.1. klo 21.00

Rakkaalla lapsella – palkolapsellakin – on monta nimeä. Jack Finneyn tieteisromaani The Body Snatchers (1955) palkokasveista putkahtavista ja kaupunkilaisten identiteetin omaksuvista avaruuden olioista on saanut neljä elokuvasovitusta.

Paras valkokangasversioista on Don Siegelin jo seuraavana vuonna tekemä mustavalkoinen Ruumiinryöstäjät/Varastetut ihmiset (Invasion of the Body Snatchers, 1956). Philip Kaufman ohjasi sen toiseksi parhaan. Se sai meillä nimen Ihmispaholaiset (1978).

Kulttiohjaaja Abel Ferrara tarttui aiheeseen ja epäonnistui Body Snatchersissä (1993). Oliver Hirschbiegel filmasi Finneyn kirjan vielä kerran latteudeksi nimeltä The Invasion – tunkeutujat (2007). Vain viimeisimmässä sovituksessa on romaanin tavoin onnellinen loppu.

Ihmispaholaiset on 1970-luvun paranoia-elokuvan myöhäinen, värimaailmassaan täyteläinen kukinto. Äskettäin Kaufman kertoi amerikkalaislehdelle, että palkoihmisten, sieluttomien mukautujien, maailma on yhä ajankohtainen: ”Donald Sutherlandin loppukirkaisu voisi olla Trumpin tapainen huuto”.