Näkemyserot syrjään ja ainakin yksi ilta samaan suuntaan – Ekumeeninen ristisaatto toi luterilaiset ja ortodoksit yhteen Kokkolassa: "Turha korostaa toistemme erilaisuutta"

Tulkinnalliset näkemyserot sysättiin keskiviikkoiltana syrjään, kun ortodoksit ja luterilaiset kokoontuivat yhteiseen kulkueeseen Kokkolan keskustassa.

Ristisaatto kulki Kokkolan ortodoksiselta rukoushuoneelta Kokkolan kirkkoon.

Kyseessä oli niin sanottua kristittyjen ykseyttä korostavan ekumeenisen rukousviikon näkyvin tapahtuma Kokkolassa.

– Myönnämme, että eri kirkkokuntia on useita, mutta meillä on yksi ja sama Jumala, sanoo Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö.

Ekumenia tarkoittaa eri kristillisten kirkkojen yhteistyötä ja sen syventämistä. Sirviön mukaan siihen on kuulunut muun muassa keskustelu yhteisen "jumalanpalveluselämän" järjestämisestä.

– Pitäisikö kehittää malli, jossa kaikki toimisivat yhdessä? Toistaiseksi parhaaksi tavaksi on osoittautunut toiselle kylään meneminen, ekumeeninen kohtaaminen. Jumalanpalvelus tai rukoushetki järjestetään toisen kodin järjestyksen mukaisesti, Sirviö sanoo.

Yhteinen ristisaatto järjestettiin Kokkolassa myös viime vuonna. Ortodoksipappina Kokkolassa työskentelevä Pekka Helakallio odottaa yhteistyön kasvavan.

– On tarkoitus laajentaa ekumeeniseen kirkkosunnuntaihin, josta tehtäisiin perinne. Turha korostaa toistemme erilaisuutta, Helakallio sanoo.

Ekumeenisia ongelmia kuitenkin löytyy. Ortodoksien ja luterilaisten päällimmäinen näkemysero liittyy pappeuteen. Pappeus on ortodoksisessa kirkossa vain miesten tehtävä.

Sirviön mukaan pappeusviran ymmärtäminen ja ehtoollinen ovat esimerkkejä tulkintaeroista.

– Luterilaisuus on ollut isossa muutosprosessissa kansankirkollisen perinteensä takia. Kun on mukana kansan elämässä, on herkempi muutoksille. Keskustelu elää kuitenkin myös ortodokseilla, sanoo Sirviö.

Helakallio ei kuitenkaan näe, että ortodoksien oppien ydinkysymykset olisivat muuttumassa.

– Muutokset? Ei. Näin on ollut perinteisesti, satoja vuosia. Tämä on hyvä tapa olla. Emme lähde kosiskelemaan valtavirran mukaan. En kuitenkaan halua korostaa erojamme. Yhteistä on enemmän, Helakallio sanoo.

Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu itsehallinnollisena kirkkokuntana Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen. Helakallio on pahoillaan siitä, että Konstantinopolin patriarkaatti on välirikossa Moskovan patriarkaatin kanssa.

Konstantinopolin patriarkaatti on vahvistanut Ukrainan ortodoksikirkon itsenäisen aseman, mutta Moskovan patriarkaatti ei sitä tunnusta. Kädenväännössä on samalla kyse Venäjän vaikutusvallasta.

– Asia voi olla tärkeä valtionkirkon eliitille, mutta nyt jos koskaan kristittyjen täytyisi unohtaa jonninjoutavat. Meillä on muita uhkia ilmassa, sanoo Helakallio.

Mitä mieltä Helakallio on niin sanotun Putinin Venäjän ja ortodoksikirkon lähentymisestä?

– Sehän on ennen kaikkea hyvä asia. Kirkko on päässyt irti 70 vuoden ikeestä, jolloin kommunistinen Venäjä yritti hävittää kirkon. Kautta aikojen on ollut niin, että sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.

Kokkolassa on vähän yli sata ortodoksia. Ortodoksinen kirkko on evankelis-luterilaisen kirkon ohella toinen Suomen kansankirkoista. Sillä on verotusoikeus.