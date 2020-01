Suomen pääministerin hehkuttajien "kerho" täydentyi Davosissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Geneve

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore liittyi keskiviikkona näyttävästi Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd.) hehkuttajiin.

Gore onnitteli Marinia Davosin talouskokouksessa Sveitsissä uuden sukupolven poliittiseksi johtajaksi, jolta hän odottaa paljon ympäristöasioissa. Marin osallistui Goren kanssa paneelikeskusteluun arktisen alueen suojelusta.

Pääministeri Marin painotti, että ympäristöratkaisujen on oltava kaikille kansalaisille hyväksyttäviä.

Torstaina hän keskustelee Davosissa vielä tasa-arvosta yhdessä muun muassa Ranskan työministerin kanssa.

Maailman johtavat mediat ovat luonnehtineet Marinia Davosin osanottajien "isoksi nimeksi".

Noin 3000:sta maailmankuulun talouskonferenssin osanottajasta vain viidennes on naisia. Tavallisesti kokoukseen on saanut kutsun pitkän linjan miespoliitikko tai liikemies. Useimmiten Sveitsin hangille on pullahtanut joka vuosi talvitamineissaan vielä sama Davos-mies.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ei siis ihme, että 34-vuotiaalla nuorella ja – sanon tämän nyt feministien palauteryöpyn uhallakin – kauniilla naisella on talouskokouksessa kysyntää.

17-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti Davosin konferenssin tiistaina haukkumalla osanottajat näiden ympäristösaamattomuudesta.

Samalla linjalla on Suomen pääministeri, joka sanoi Time-aikakauslehden Davosin erikoisnumerossa, että vanha sukupolvi ei ole tehnyt tarpeeksi suurten tulevaisuuden asioiden ratkaisemiseksi. Siksi hän on pääministeri.

Davosin talouskokous on järjestetty 50 vuoden ajan. Sinne ovat suunnanneet useat Suomen pääministerit ja presidentit.

He ovat tavallisesti esitelleet saavutuksiaan tai käyneet kulissien takaisia syväkeskusteluja, kuten Martti Ahtisaari. Sellaisia ei Marin voi iskeä pöytään.

Julkiset keskustelut ovat vain pieni osa talouskokousta. Suuria sopimuksia neuvotellaan alppikylän kabineteissa. Tänä vuonna esimerkiksi Sveitsin presidentti aloitti Davosissa neuvottelut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa maiden välisestä kauppasopimuksesta.

Myös Marinin kannattaisi käyttää nyt Davosin-nostetta hyväksi, jotta julkisuus tulisi teoista, eikä iästä ja sukupuolesta.

Teknologiayritysten johtajia Sveitsissä tavatessaan hän voisi vaatia niiltä työpaikkojen luomista Suomeen tai yhteistyösopimuksia suomalaisyritysten kanssa. Sosiaalinen media peukuttaisi, jos Marin tapaisi Gretan.

Pääministeri Marin ei suinkaan ole ainoa suomalaisministeri, jota kansainväliset tiedotusvälineet ovat Davosissa haastatelleet. Nyt tästä vain on kerrottu näyttävästi. Ahtisaaren presidenttiaikaan ei voinut odottaa tiedotetta, että presidentiltä on pyytänyt haastatteluja usea kansainvälinen media.

Ilmasto-Davosissa on etusivun juttu, että Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuodeksi 2035.

Mutta Davosissa keskustellaan myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksista työelämässä. Siksi siellä kerrotaan suureen ääneen sateenkaariperheen tyttären noususta pääministeriksi.

Time-lehdelle on tärkeä sekin yksityiskohta, ettei Marin taivu edes valokuvaajan toiveisiin. Hän asettuu jämäkästi asentoon, jollaisessa "miehetkin kuvataan".