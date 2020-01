Kokkolan edustalla sijaitsevan Tankarin majakkasaaren sähkökatkon syytä selvitellään yhä – Katso videolta, mitä Kokkolan Energian sähköasentaja kertoo vian etsinnästä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa Tankarin majakkasaaren sähkökatkon syyn selvittely jatkuu torstaina ja vielä perjantaina, kertoo Kokkolan Energiaverkkojen käyttöpäällikkö Veli-Pekka Kinnunen. Kokkolan edustalla, ulkosaaristossa sijaitsevalta Tankarin saarelta katkesi sähköt keskiviikkoiltana.

Majakka toimii tällä hetkellä diesel-käyttöisen varavoimakoneen avulla.

– Vikapaikkaa ei ole vielä löytynyt. Maalla tehdään vielä tänään mittauksia ja majakkasaarella viimeistään perjantaina, Kinnunen kertoi torstaina aamupäivällä.

Kinnusen mukaan edelleen on epäilys, että vika saattaa olla saarelle menevässä merikaapelissa, mutta ensin tutkitaan huolella maanpäälliset komponentit.

Merikaapeli lähtee mantereelta Öjasta vanhalta merivartioasemalta Tankariin. Merikaapelin pituus on noin kahdeksan kilometriä.

– Kaapeli on laskettu merenpohjaan ja syvimmillään se on parinkymmenen metrin syvyydessä. Kaapeli on jo 50 vuotta vanha, mutta ne ovat kyllä pitkäikäisiä.

Jos vika on merikaapelissa, Kinnunen ei osaa vielä sanoa mikä vian olisi aiheuttanut. Kokkolan syväväylän ruoppausta hän ei usko syyksi, sillä väylä menee toiselta puolelta Tankarin saarta eikä väylä mene kaapelin päältä.

Kinnunen arvio Keskipohjanmaalle tuoreeltaan jo keskiviikkona, että jos vika on merikaapelissa korjauksessa voi mennä jopa useita viikkoja.

– Korjaus tehdään Kokkolan Energiaverkkojen kustannuksella. Merikaapeli on osa meidän verkkoa.

– Kustannuksista en osaa sanoa, mutta on se varmasti aika kallista, kun täytyy olla sukeltaja, nosturi ja alus, joilla kaapeli saadaan pinnalle. Suomessa on firmoja, joilla on tällaiseen erikoisosaamista ja he tekevät korjaukset rutiinityönä.

Kinnusen mukaan vika merikaapelissa on harvinainen.

Tankariin menevä kaapeli vioittui parikymmentä vuotta sitten saaren venesataman ruoppauksen yhteydessä, kun ruopattua maata läjitettiin kaapelin päälle.

Tankarin saarella majakan toimintojen lisäksi sähköä tarvitaan luotsiaseman rakennuksen peruslämmön ylläpitoon.

– Tänään saadaan vara-aggregaatti käyttöön. Luotsiasemalla on vesilaite, joka ei saa jäätyä, kertoo satamavouti ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Saarella on parikymmentä kesämökkiä, mutta ei Sandbergin eikä Kinnusen tietojen mukaan tällä hetkellä asukkaita.

Tankarin punavalkoinen rautamajakka on rakennettu vuonna 1889. Majakka sähköistettiin vuonna 1961.

Kokkolan Matkailu järjestää kesäisin säännöllisesti risteilyjä Tankarin saarelle. Satamasta saarelle on matkaa noin 15 kilometriä.

Majakan valo-osan toiminnasta vastaa Liikennevirasto eli nykyinen Väylävirasto.