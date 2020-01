Puolustusvoimien haettava ympäristölupa Lohtajan Vattajan raskasaseammunnoille – Pääesikunnan mukaan sillä ei ole "välittömiä vaikutuksia" dyynialueen harjoituskäyttöön

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Puolustusvoimien täytyy hakea ympäristölupa Vattajan harjoitusalueen raskasaseammunnoille.

Puolustusvoimat oli aiemmin valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa sitä oli velvoitettu ympäristöluvan hakemiseen. Joulukuussa korkein hallinto-oikeus kumosi valituksen.

Samalla korkein hallinto-oikeus linjasi, että muuhun ampumatoimintaan ja lentotoimintaan ei tarvita ympäristölupaa.

– Kaupunki olisi tietenkin halunnut, että ympäristölupa olisi vaadittu muuhunkin kuin raskasaseammuntoihin. Esimerkiksi aiemmin tapahtunut jakeluaseman ja varikkotoiminnan luvittaminen toi selkeitä parannuksia Vattajan pohjavesialueella toimimiseen, sanoo Kokkolan kaupungin ympäristösihteeri Juhani Hannila.

Puolustusvoimien täytyy hakea ympäristölupaa raskasaseammunnoille puolen vuoden kuluessa. Hakemus on jätettävä aluehallintovirastolle. Hannila ennustaa pitkää prosessia.

– Kaikki oikeusasteet ovat käytävissä taas. Tällä hetkellä, ja varmasti lupaprosessin jälkeenkin, toiminta Vattajalla jatkuu ihan normaaliin tapaan, Hannila sanoo.

Korkein hallinto-oikeus perustelee ympäristöluvan vaatimista raskasaseammunnoille muun muassa "naapuruussuhdelain tarkoittamilla haitoilla alueen asukkaille".

Haitat johtuvat ammunnoista aiheutuvasta, "tavanomaisesta poikkeavasta melusta".

– Paikalliset asukkaat ja jakokunta, joka omistaa vesialueita, sekä kaupunki ovat kokeneet, että sellaiseen häiriöön pitää määräyksellä pystyä vaikuttamaan. Ilman ympäristölupaa toimittaisiin vain puolustusvoimien ehdoilla, sanoo Hannila.

Onko melu Vattajalla lisääntynyt?

– Pahin meluaja eli rannikkotykistö ei enää ole siellä. Suurimmat aseet ovat poistuneet käytöstä, mutta sitten tilalle on tullut muuta – ja mehän ei tiedetä, mitä tulee jatkossa. Ehkä kukaan ei tiedä. Siksi haluamme säädökset ja seurannan alueelle, Hannila sanoo.

Milloin Nato harjoittelee Vattajalla? Kysymystä toisteltiin reilut kymmenen vuotta sitten, mutta sen jälkeen on ollut rauhallisempaa.

Hannilan mukaan Nato-joukkojen kouluttamista Vattajalla ei voi sulkea pois.

– Yhteisharjoituksissa on ollut jo mukana muitakin kuin Suomen puolustusvoimien miehistöä. Naton tulo tarkoittaisi ympäristörasituksen lisääntymistä.

Pro Vattajan puheenjohtaja Tero Nissilä kertoo, että ympäristöluvan vaatiminen raskasaseammunnoille on ollut yhdistyksen asialistalla yli kymmenen vuotta.

– Kun raskailla aseilla ammutaan, ammusjätettä jää luontoon rekkakuormittain. Vaaditaanhan ympäristölupa haulikkoammuntaradoillekin. Sen sijaan käsiaseammunnoille ei KHO:n päätöksessä vaadita edelleenkään ympäristölupaa, mikä on ristiriitaista. Aluehan sisältää useita käsiaseampumaratoja, sanoo Nissilä.

Hän jatkaa, että Pro Vattaja ei vastusta armeijan läsnäoloa Vattajalla.

– Puolustusvoimien on tärkeää päästä harjoittelemaan. Toiminta pitää kuitenkin suhteuttaa siihen paikkaan, jossa harjoitellaan. Virkistyskäytön säilyttämisen lisäksi ammusjäte on ollut meille iso huoli.

Ympäristösihteeri Juhani Hannila muistuttaa, että Vattajalla käy ampumassa puolustusvoimien lisäksi "yksityisiä firmoja".

– Muun muassa Patria käy testaamassa kehitteillä olevia asejärjestelmiä. Siksi harjoitustoimintaa on katsottava kokonaisuutena.

Hänen mukaansa dyynialue on säästynyt turismilta ja rakentamiselta osittain puolustusvoimien toiminnan takia.

– Kalajokihan on tästä toinen ääripää. Vattajalla luontoarvojen kunnioittamisessa on menty parempaan suuntaan, varsin villistä ajoneuvoilla ajelusta on päästy. Toimintoja on keskitetty ja ohjattu aika hyvin tietyille paikoille. Pieni kulutus on dyyniluonnolle myös hyväksi: ilmasta tuleva typpilannoitus on nykyään niin kovaa, että ilman kulutusta hietikko rehevöityisi umpeen, Hannila sanoo.

