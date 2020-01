Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Väki pakkautuu suuriin keskuksiin, mutta on meillä valopilkkujakin

Suomalaisten maakuntien väkiluvun kehittyminen on suuri kysymys, johon ei ole helppoja vastauksia. Pitkään jatkunut keskustelu siitä, että maakunnissa väki vanhenee ja vähenee, on ajoittain jopa masentava. Tosiasia on tietysti se, että mitään joukkopakoa ei ole meneillään vaan puhutaan jo pitkään jatkuneesta kehityksestä.

Keski-Pohjanmaan alueella väkiluku laski kaikissa muissa kunnissa paitsi Kokkolassa, jossa asukasmäärä jopa kasvoi hiukan. Maakunnan väestömäärä laski usealla sadalla asukkaalla. Kokkolassa voidaan hengitellä ihan kohtuullisen rauhassa, jos verrataan joihinkin suomalaisiin maakuntakeskuksiin esimerkiksi Kaakkois-Suomessa. Vertailu ei kuitenkaan auta ketään.

Kala- ja Pyhäjokilaakson alueella vähennystä edellisvuoteen oli yli 800 asukasta. Valopilkkuna oli kuitenkin Ylivieska, jossa kasvua oli 46 henkeä. Luku on sattumalta tasan sama kuin Kokkolassa.

Keski-Pohjanmaan liiton hallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä ei yllättynyt viime vuoden luvuissa, mutta toivoo luonnollisesti, että suuntaus ei jatkuisi. Maakuntaliitossa ei istuta laakereillaan vaan siellä kootaan analyysiä väestökehityksen ja muuttoliikkeen vaikutuksista kuntien talouteen, kerrotaan perjantain Keskipohjanmaassa.

Muuttaminen on osa normaalia elämää. Ihmiset vaihtavat paikkaa työn, asumisen, opiskelujen ja rakkauden vuoksi. Osa kunnista on suosittuja asuinkuntia palveluineen ja niissä halutaan asua, vaikka työpaikka on toisaalla. Esimerkiksi Kaustisen seutukunnan kunnista kuljetaan töissä ja koulussa Kokkolassa.

Maakunnalle ja seutukunnalle on tärkeätä, että koko alue voi hyvin. Tämän sanoittaa hyvin Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto, joka iloitsee oman kaupunginsa kehityksestä ja on samalla hyvin huolissaan alueellisesta kehityksestä.

Kokkolassa väkilukua kasvatti muun muassa maahanmuutto. Sen lisäksi olisi ihanteellista, että opiskelemaan lähtevät nuoret haluaisivat palata kotiseudulleen hyvien palveluiden, turvaverkostojen ja ehkä erityisesti työpaikkojen vuoksi. Monessa kunnassa kun on ratkaistavana yhtä aikaa työvoimapula ja väestökehitys.