Yle: Virusnäytteiden alustavia tuloksia on luvassa iltapäivällä tai alkuillasta – Wuhanista saapuneet kiinalaismatkailijat joutuivat hoitoon Ivalossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alustavia tuloksia koronavirusepäilystä saadaan tänään iltapäivällä tai alkuillasta, kertoo Yle. Aikataulusta kertoi Ylelle THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Ivalossa on paljastunut kaksi koronavirusepäilyä. Ylen mukaan kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista matkailijaa on hakeutunut hoitoon.

Yle uutisoi, että kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista on hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi.

– Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas kertoi Svenska Ylelle, että potilaista otettiin näytteet perjantaiaamuna. Ne lähetetään Helsinkiin analysoitavaksi.

Ylen mukaan kyseessä on kiinalainen perhe, joka on kiertänyt Lappia nyt muutaman päivän ajan.

Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo 25 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 800 on sairastunut. Kiina on tehnyt jälleen uusia toimenpiteitä viruksen torjumiseksi.