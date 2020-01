Arjen taidot haltuun käsityökahvilasta – Kankurissa Kokkolassa pääsee maanantaisin saumuroimaan ja tekemään muita peruskäsitöitä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Taito Keski-Pohjanmaan on avannut Kokkolan Kankurissa käsityökahvilan, jossa pääsee tekemään arjen peruskäsitöitä.

Palvelua voi hyödyntää, jos on tarve korjata vaatteita, lyhentää esimerkiksi verhoja tai neuloa sukkaa, kiinnittää irronnut nappi tai lyhentää housujen lahkeita.

Korjaaminen ja kunnossapito tuovat lisää käyttöikää vaatteille, ja lisäävät kestävää kehitystä.

Maanantai-iltapäivät on varattu Kankurissa käsityökahvilaa varten.

– Kuka tahansa voi tulla ompelemaan, saumuroimaan, iloitsemaan käsityötekniikoista, materiaaleista ja tekemispaketeista vain materiaali- ja työvälinemaksuin ohjaajan avustamana. Tekemisen lomassa nautitaan kahvilamaisesta tunnelmasta ja rento kiva viihtymisen tunnelma kuuluu iltaamme, toteaa käsityöohjaaja Anu Timonen.

Timonen on Taito Keski-Pohjanmaan uusia työntekijöitä. Hän on aloittanut työt yhdistyksessä viime marraskuussa mutta sitä ennen hän on ollut yhdistyksessä työssäoppimassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä.

– Työssäoppimisjaksolla valkenee monta sellaista seikkaa tulevasta työstä, joita ei koulussa olisi mahdollista oppia. Jakso on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä, innostuksensa, ahmia ammattiosaamista ja parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen, toteaa toiminnanjohtaja Tuula Puoskari.

– On hienoa, että nuoret saavat mahdollisuuden heti valmistumisen jälkeen tarttua siihen työhön, johon heillä on koulutus. Näiden nuorten työntekijöiden mukana saamme hienosti mukaan toimintaamme myös uutuuksia, Puoskari jatkaa.